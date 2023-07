Video: latino se fue a España y contó su ‘difícil’ experiencia en el trabajo al ser migrante: “estaba temblando”

La dificultad, en ciertos casos, para conseguir empleo y el permiso de estancia legal hacen parte de los asuntos a superar para evitar inconvenientes . Aun cuando el migrante se las haya ‘arreglado’ para llegar; por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, no necesariamente las puertas van a estar abiertas, menos si la documentación no está en orden.

Latino fue ‘discriminado’ por su procedencia

Al ser preguntado sobre un momento “tóxico” que haya vivido en el trabajo, el suramericano evocó el ‘choque’ con una clienta cuando fue camarero por casi dos años. “Una vez atendí a una señora y estaba temblando porque, claro, estaba supernervioso y me dijo: ‘uy, menuda profesión te has buscado‘. Yo le respondí: ‘no me la busqué, acabo de llegar, es el trabajo‘”.

Otros latinos no sugieren migrar

“Ha sido muy difícil por la cuestión de documentos. El sistema está muy colapsado por mucho migrante, no hay citas para nadie. El trabajo ahí es fatal, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar. Policía en todo lado, para uno rebuscar en la calle no lo dejan, el tema de la salud es complicado y el empadronamiento todavía más”, dijo quien llegó concretamente a Barcelona.