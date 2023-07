Video: mamá despertó indignación en México porque contrató a ‘stripper’ para cumpleaños 18 de su hijo

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una controversia originada en México y que ha trascendido fronteras, luego de que se conociera el caso de una mujer, madre de familia, quien en medio de los festejos por los 18 años de su hijo, decidió sorprenderlo con un inesperado regalo: una bailarina erótica para su fiesta.

Así, el hecho registrado en video, y difundido a través de las redes sociales, ha despertado opiniones encontradas, pues mientras que un grupo de personas cuestionó a la mujer por el ‘obsequio’, y lo que ello significa en términos de promover un discurso de sexualización de la mujer, y de legitimación de la prostitución, otros sectores han aplaudido a la señora por su gesto y ‘mente abierta’ desprendida de tabús frente a la sexualidad y lo que ello representa en la educación de los jóvenes.

“El muchacho ya es mayor de edad”, advierte uno de quienes defiende a la mujer en medio de la polémica suscitada.

La madre obligó al joven a soplar la vela para posteriormente hacer seguir al recinto a la mujer que ocultaba su identidad con un antifaz. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El video, difundido a través de las redes sociales, fue captado en México, más precisamente en el estado de Nuevo León, donde se ve a la madre ingresar con un pastel en medio de un salón ambientado con luces de fiesta, y tras pedirle a su hijo que pida un deseo y sople las velas, le anuncia la llegada de ‘su regalo’.

Acto seguido, en escena aparece una mujer vestida con un traje corto y un escote pronunciado que va directamente hacia el joven para comenzar a seducirlo con su baile y sus movimientos ante la mirada de los asistentes.

“Es lo que siempre habías deseado”, dice la madre de familia en medio de risas, mientras que el joven incrédulo permanece sentado, y se dispone a ‘atender al show especial’ por su cumpleaños.

Medios locales en México han reportado el hecho calificado como ‘inusual’, en medio de una celebración en la que el joven llegó a su ‘mayoría de edad’.

Cuando el joven apaga las velas, al salón entra una bailarina erótica. - Foto: Getty Images

Si bien no se han entregado mayores detalles sobre la identidad del homenajeado, ni la localidad específica en la que tuvo lugar, en las redes sociales el video se masifica en medio de opiniones encontradas, donde sectores apuntan a que no encuentran falla alguna en la actitud de la madre, afirmando que es importante dejar la ’mojigatería’, reconociendo que el joven homenajeado es un mayor de edad.

El video se ha difundido masivamente a través de las redes sociales. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por su parte, otro sector de los internautas que han reaccionado al video, señalado que no creen en la autenticidad del video, afirmando que se trata de una posible broma adelantada por la madre a su hijo, caso en el que aplauden la complicidad y el buen humor de la señora, sin que ello deje de condenar la existencia de problemáticas que rodean al negocio de la prostitución.

Plaga de grillos ‘se toma una rumba’ en Perú

Recientemente, también a través de las redes sociales, circuló un aterrador video en el que se puede ver cómo una plaga de grillos se tomó un concierto de artistas locales en Perú, al posarse, en una alta concentración, en el cuerpo de las artistas en tarima, sin que ello significara que los cantantes y músicos detuvieran su intervención, pese a lo sorprendente e impactante del caso.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran los cuerpos de los cantantes cubiertos en importante porcentaje por un grupo de grillos que caminan por su espada, su cuello e incluso por su cabeza, en un hecho que los expertos han descrito como consecuencias de fenómenos climáticos que obligan a los insectos a buscar sectores húmedos, debido a las condiciones meteorológicas, advirtiendo que el fenómeno será aún mayor con el paso del tiempo.

Expertos advierten que el hecho apreciado en el video no representa ningún caso peligroso en contra de la salud de los artistas, en tanto los grillos no son considerados insectos transmisores de enfermedades. No obstante, lo que sí ha sorprendido del video es la ‘normalidad’ con la que los cantantes siguieron su presentación musical pese a la presencia de grillos que podrían haber ‘saboteado’ el evento.

Pese a lo anterior, el video no permite apreciar si eventualmente los grillos también se apoderaron de la pista de baile perjudicando a los asistentes al evento.