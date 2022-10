Video | Mujer que se lanza a un carro tras discutir con su novio se vuelve viral

Los comentarios de un video viralizado en las redes sociales están calificando a una mujer como “tóxica”, luego de que se evidenciara que decidió tirársele a un carro que pasó al frente de ella, al parecer luego de tener una seria discusión con su pareja.

Incluso, en el video difundido se logra ver cómo, en cuestión de segundos, la pareja se encuentra peleando al lado de una vía principal, casi que debajo de un puente, y de un momento para otro la mujer corre a la calle y se lanza hacia un carro que está en movimiento, provocando el pánico del conductor.

Sin embargo, a pesar de que la mujer tomó impulso y se vio cómo el carro la arrolló, pasando ella por encima del vehículo y luego cayendo en la vía, el conductor no se detiene para ayudarla; la mujer quedó a varios metros de donde se lanzó y su pareja tuvo que ir a su rescate.

Aunque desde la grabación no se ve si la mujer tuvo heridas graves, sí se logra observar cómo su pareja va despacio a su encuentro, mientras ella se sienta en la calle y el hombre intenta levantarla del piso.

“El wey va bien tranquilo como si nada, no dudo que le haya dicho algo como ‘ya ves pendeja, te dije que no lo hicieras’”; “Yo bajo y si me llego a romper algo, y no tiene para pagarme, la termino de atropellar”; “me hizo acordar al otro día, cuando te querías tirar de la moto”, y “El que conduce cuando la atropella pero se da cuenta de que era una tóxica haciendo cosas de tóxica”, son algunos de los comentarios de los usuarios en las redes.

Novia se desmayó luego de darle el “sí” a su futuro esposo

En medio de una boda en México, una novia no pudo mantenerse de rodillas y terminó desmayada frente a su futuro esposo y el sacerdote que presidía la ceremonia.

El incidente fue compartido por Ixhell Azenet Percastegui Reyes en TikTok el pasado 11 de octubre y en el video se aprecia a la pareja de rodillas en el altar de la iglesia, cuando de un momento a otro la novia agachó la cabeza como si se fuera a disponer a orar.

Sin embargo, la mujer, quien tenía un rostro cansado, como si tuviera sueño, de un momento a otro se desvaneció delante de todos los presentes, tras haberle dado el “sí” a su futuro esposo.

Aunque el novio intentó tomarla rápidamente para evitar que terminara en el suelo, los reflejos no le alcanzaron. Inmediatamente, varias personas se acercaron para ayudarla, entre ellos los invitados.

“No podía faltar el TikTok del desmayo. Los amo mucho Dana y Diego (los novios) y gracias a Dios solo quedó en un susto. Bendiciones para su matrimonio”, se indicó en la descripción del video publicado en TikTok, cuyas imágenes fueron acompañadas por el tema del cantante José Luis Perales, Un velero llamado libertad.

Sin embargo, la misma cuenta en TikTok publicó otro video donde se indicó que, por fortuna, la novia estaba bien de salud y el matrimonio pudo continuar como si nada.

En las imágenes se pudo apreciar a la novia con otro semblante, sonriente y saliendo de la iglesia después de haber dado el ‘sí’.

A propósito, la mujer apareció y comentó uno de los videos. Aclaró que efectivamente estaba bien y que, contrario a lo que algunos cibernautas comentaban, ella no estaba embarazada y que el desmayo obedeció al estrés de la misma boda.

“Amigos, no estoy embarazada, fue el estrés de la boda; cuando me relajé, pues fue de más y por eso fue el desmayo”, dijo puntualmente la mujer llamada Dana Percastegui.