Video | Niña sorprende al ganar carrera atlética luego de superar traspié con sus tenis

¡Impresionante!, así puede describirse la gesta alcanzada por una menor de siete años durante una competencia atlética en Omaha, Nebraska, y que da la vuelta al mundo a través de un video grabado por sus orgullosos padres, quienes admitieron a medios internacionales aún no salir del asombro por la ‘resiliencia’ mostrada por su hija durante la corta carrera, además de su gran capacidad deportiva.

El hecho al que se hace referencia en el video ocurrió a comienzo del presente mes de mayo, cuando una niña de nombre Talaya Crawford enfrentaba una importante prueba atlética, de esas que requieren ‘horas’ de preparación para definir una carrera que solo dura segundos sobre la pista.

La menor estaba dispuesta en el partidor, junto a otras competidoras de su misma edad, y, tras la señal, al igual que ellas, comenzó su carrera hacia la meta, (ubicada a tan solo 200 metros de la partida); no obstante, su impulso se detuvo porque, tras los primeros pasos dados, uno de sus zapatos se desprendió y cayó al suelo.

Si bien, dadas las características de la carrera, la menor podría haber seguido corriendo sin su zapatilla, pero tomó la decisión de regresar para volver a ponérsela.

Aunque en la mayoría de los casos esta situación hubiese representado simplemente que el competidor decidiera retirarse de la carrera, la menor dio muestra de su resiliencia y decidió emprender la carrera para terminar la prueba.

Sin embargo, el espectacular desempeño físico de la menor le permitió no solo alcanzar a sus contrincantes, sino también comenzar a rebasarlas una a una, en una remontada digna de los más veloces atletas. Un hecho de antología.

“¡Vamos, Talaya! ¡Vamos, Talaya!”, alentaban los padres emocionados desde las gradas.

Una, dos, tres, cuatro y cinco... cinco competidoras fue el número de contrincantes a las que, con una zancada larga, decidida y permanente, logró rebasar la niña para llegar, incluso con una considerable ventaja a la línea de meta, ante los aplausos de los incrédulos espectadores, y los orgullosos padres, quienes en declaraciones a la prensa afirmaron que además de estar sorprendidos con el carácter de su pequeña, también lo estaban con su gran capacidad física.

La gran proeza de la menor fue compartida a través de las redes sociales de su orgulloso padre, el reconocido boxeador estadounidense Terence ‘Bud’ Crawford, quien manifestó a través de las redes sociales que aún no lograba entender las capacidades exhibidas por la niña en la carrera.

“Simplemente no puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mis hijas ayer”, escribió el deportista en sus redes sociales, en un texto que acompaña la evidencia de la hazaña.

“Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no darse por vencido, corazón y valor. Dejó que todo pasara el rato, incluso cuando la adversidad la golpeó”, señaló el padre, en declaraciones recogidas por medios como el New York Post, que recogen esta historia de valentía, disciplina y resiliencia.

Tras la publicación inicial por parte del padre, el video se viralizó en las redes sociales, donde los internautas admiten haber repetido una y otra vez el video del increíble desempeño de la joven atleta, calificándola incluso como “superestrella”.

Tras lo sucedido, y en declaraciones entregadas a medios locales, entre risas el entrenador de la niña afirmó que esta aún no había entendido la magnitud de la hazaña y, por el contrario, se había manifestado avergonzada por lo ocurrido, afirmando que se asegurará, para próximas competencias, de que sus zapatos estén bien atados cuando salte al partidor.

La lección de este suceso infantil es para los millones de internautas y proviene de la inocencia de una niña: “no te rindas”.