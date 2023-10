Video | Trapecista chileno sufrió fuerte caída en un circo de China, fue regresado a su país sin una compensación

La historia de un joven chileno que se unió a un circo chino y terminó sufriendo un grave accidente ha conmovido a la región, puesto que, tras la llegada del artista a país natal, este decidió contar su historia y afirmó que tras la dolorosa situación, sus jefes no le pagaron un centavo de sus honorarios.

Se trata de Jorge Alarcón, un trapecista que también es conocido como “Iwi” y que, a través de sus redes sociales comenzó a contar su historia hasta que llegó a los medios locales, en la que indicaba que tomó un trabajo en el Happy Circus por un año, la compañía se encontraba en Shilin, China, según recoge el medio Infobae, por lo que este hombre tuvo que trasladarse desde Talca, Chile hasta el otro lado del mundo.

Alarcón afirmó que el circo le pagó solo los tres meses trabajados y los ocho días que estuvo hospitalizado y no más. | Foto: X:@_NOALCOMUNISMO/ (API)

Alarcón emprendió su viaje en junio de este año, pero sufrió el accidente a mediados de agosto, por lo que luego de una recuperación incompleta tuvo que volver de nuevo a Chile, sin ningún tipo de compensación económica en sus bolsillos y a buscar cómo pagar los tratamientos de salud.

Según cuenta el medio citado, Alarcón el accidente se presentó en medio de uno de los actos de este joven, cuando estaba columpiándose en el aire y la plataforma en la que estaba no soportó el peso de cuatro trapecistas y terminó por derrumbarse, el chileno cayó al piso y fue llevado al hospital de urgencia.

🔴 AHORA | Jorge “Iwi” Alarcón, un trapecista chileno en un show en China, sufrió una caída desde 9 metros de altura. Desde su hogar en Talca, Iwi vende números de rifa para costear el tratamiento. En CHV Noticias, contó que la empresa, “no respondieron con nada”. pic.twitter.com/QSE6qJCb3P — Radio Universal (@universal_chile) October 2, 2023

“Después de los 8 días hospitalizado los doctores chinos me enviaron a casa para seguir un reposo de tres semanas. Yo pregunté qué debía hacer, pero solo me dijeron que hiciera reposo para que la inflamación pasara. Al término de la segunda semana mi rodilla izquierda ya estaba totalmente desinflamada yo estaba feliz, no tenía dolor y caminaba mucho mejor”, afirmó Alarcón sobre su tiempo de recuperación, según recoge Infobae.

Alarcón el accidente se presentó en medio de uno de los actos de este joven, cuando estaba columpiándose en el aire y la plataforma en la que estaba no soportó el peso de cuatro trapecistas | Foto: Instagram:@iwi_alarcon

Y agregó: “me hicieron un escáner y eso arrojó que el ligamento cruzado posterior tenía un daño severo… En China los doctores me dijeron que con tres meses de reposo iba a estar recuperado, pero no me dieron un tratamiento para seguir mi recuperación, nada”.

Alarcón afirmó que el circo le pagó solo los tres meses trabajados y los ocho días que estuvo hospitalizado y no más, lo envió de nuevo para Chile, viaje que tuvo que costear con sus propios recursos, por lo que ahora está recolectando fondos para someterse a un tratamiento para recuperar el 100 % de su movilidad.

“Por el momento estamos organizando una rifa con premios que nos han donado y aportes voluntarios para ir juntando el dinero para todo lo que se nos viene”, afirmó el chileno según recoge el medio citado.

Joven latina fue deportada de Estados Unidos

La joven se identificó como Daniela Ponce en sus redes sociales y en uno de sus videos contó que solía ir de vacaciones a Estados Unidos. Sin embargo, en su último viaje, cuando estaba con uno de sus amigos en Miami, decidió subirse a un crucero donde todo cambió.

Ponce afirmó que tenía previsto ir a un festival luego de llegar de su crucero, pero no se percató de que su permiso de estadía en el país norteamericano estaba por terminarse, lo que la dejaba en un inminente riesgo de ser deportada, y así fue.

“Cuando volviera me iba a ir a un festival de tres días, luego me regresaba a casa”, recuerda la joven sobre los planes que tenía antes de que fuera encontrada por las autoridades. Al parecer, fue justo cuando estaba con su amigo que la abordaron los agentes de migración y los detuvieron a los dos.

En la segunda reunión le preguntaron si había estado trabajando con su permiso de turista, lo que ella se negó, pero aún así la deportaron. | Foto: Fotograma: 0-28 TikTok:@bydanielaponce

“Estuve ahí por media hora, hasta que el policía salió y me dijo que sí podía volver a entrar. Eso me pasó por buena amiga. Yo no supe qué pasó adentro o por qué me volvieron a llamar”, afirmó en su video.

Y agregó que en la segunda reunión le preguntaron si había estado trabajando con su permiso de turista, lo que ella se negó y, a pesar de esto, le hicieron firmar sus documentos de deportación, al poco tiempo regresó a su país natal.