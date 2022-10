Video viral: madre de 100 años regaña a su hija de 83 por ir a comprar cervezas

Un reclamo (inusual, en cuanto a quien lo hace) se conoció en México y gracias a las redes sociales no pasó mucho tiempo antes de que fuera toda una tendencia. En TikTok se hizo viral el regaño que una mujer de 105 años le hace a su hija, 22 años menor, por beber cerveza y no medir sus gastos.

El encargado de exponerlas fue uno de los nietos, quien en tono “jocoso” dice que la “oveja negra” de la familia es Amelia (de 83 años), por beber sin reparo. En el video el joven pregunta: abuelita, ¿en qué se le va el dinero a mi tía Amelia? A lo que la abuela responde: “en la cerveza (...), No tiene ya dinero”.

Una “batalla” con los hijos

La “batalla” por reprender a su hija despertó ternura entre los internautas, luego de que esta mujer aprovechara la oportunidad para dejar en evidencia a quien no duda, pese a los “reproches”, en continuar ingiriendo alcohol. Esto aun cuando es notoria la molestia de su progenitora.

Ese video, en particular, tiene más de dos millones de visualizaciones y se acerca a los 400.000 “me gusta” en el que ha sido como una “enternecedora” escena que, además, ha generado miles de reacciones. Entre estas destaca el del propio nieto, quien dice que su “abuelita de 105 está siempre activa y la tía, la cerveza (...), como que la soledad la mata”.

“Está en su edad de rebeldía”, “ese es el secreto: una cerveza diaria, ¿o será por cada tiempo de comida?”, “estas generaciones, cómo se batalla con los hijos” e “indignante, tener 105 años y seguir batallando con los hijos, qué hermosa abuelita”, son algunos de los comentarios que empezaron a circular.

El usuario en TikTok está como @abuelita_moroleon y acumula más de 21.000 seguidores. Allí también se comparte el día a día de estas mujeres mayores y que, a pesar de su edad, se mantienen activas y ayudan, por ejemplo, en parte de la preparación del almuerzo o haciendo lo que en Colombia se conoce como envueltos.

Otros videos muestran a la mexicana de 105 años, como lo describe su familiar con “unas copitas de más” que terminaron por darle sueño. “Se emborrachó la abuelita”, acompaña el clip que, irónicamente, muestra con una botella de la crema de whisky Baileys a quien había regañado a su hija (por beber).

Mentira en pleno concierto

TikTok dejó al descubierto otra historia, también en México, en la que una mujer le miente a su novio sobre el lugar en el que se encuentra. Cuando este le cuestiona por no haberle sido contestadas las llamadas, la joven no duda en usar una “típica” excusa.

“Amor, me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”, “perdón, se me bajó la presión y me vine como a las 5″ fue parte del mensaje que un asistente al concierto (donde realmente estaba) logró grabar. Otra de las cosas que llamó la atención fue que su pareja estuviese guardada entre los contactos como “inútil”.

El video ya acumula alrededor de 19 millones de reproducciones y más de 16.000 comentarios.