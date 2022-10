Video viral | “Me voy a la cama con lágrimas”: mujer rompió en llanto por no estar casada ni tener hijos a sus 30 años

No son pocas las mujeres y hombres que encuentran en la soltería una vida plena y de realización personal. Otros también han alcanzado el camino a la felicidad en compañía de una pareja y en formar un matrimonio, siendo todo relativo a los intereses y perspectiva de cada persona.

Sin embargo, hay quienes han dejado entrever que el tener un esposo y hogar antes de cierta edad es parte de las metas. Es por ello que una tiktoker, quien está ad portas de cumplir sus treinta años, tomó las plataformas digitales como el espacio para desahogarse y expresar que en este punto de su vida hubiese querido que las cosas fueran diferentes.

Por lo menos en el plano sentimental, esta usuaria quien en la red se identifica como Angela dice que no ha sido de las más afortunadas. “Serán 30 el próximo año sin matrimonio, sin hijos. Siempre me voy a la cama con lágrimas”, es el mensaje que acompaña un video en el que se le ve llorando, mientras de fondo está una pieza musical.

“Por fin tendré a mi bebé, ánimo”

Pese a que el video tiene pocos segundos de duración, estos fueron suficientes para que se convirtiera en viral y empezara a recibir miles de comentarios de apoyo. “Me pasó lo mismo: quería un bebé y no llegaba, a mis 32 años por fin tendré a mi bebé. Ánimo”, “no eres la única, yo igual en las noches a veces me pongo a llorar ya que siento que no tengo nada en mi vida: no pareja, no hijos, no trabajo” fueron algunos de los mensajes.

Aparte de contar sus experiencias, otras mujeres le dijeron que no se desesperara. Incluso, hubo hombres quienes compartieron su sentir y le hicieron llegar sus “palabras de aliento” hasta Ghana (país donde vive).

“Yo también quiero eso mismo, tengo mi hijo y soy papá soltero. A veces, los planes no son los que queremos y el de Dios es otro”, “creo que está demostrando lo importante que es para ella haber sido esposa o madre en este momento, pero las estaciones y tiempos están ante Dios”, escribieron otros.

El video ya acumula más de 2,4 millones de visualizaciones, cerca de 20.000 comentarios y más de 124.000 “me gusta”. En su cuenta de TikTok, Angela suele subir contenido alusivo a su cotidianidad, pero también no es la primera vez que hace referencia a lo que la soltería significa para ella.

Varios de sus clips muestran a la tiktoker con tristeza y sus descripciones lo confirman: “Nunca te burles de un dolor que no has soportado porque cuando la vida te golpea... podrías convertirte en todo lo que alguna vez criticaste. Ayúdame, señor”, se lee en uno de estos. En otro dice: “¿cuándo conoceré al amor de mi vida? Favor de localizar a mi futuro esposo”.

Allí nuevamente “se escuchó” a más internautas que la impulsaban para que no buscara alterar el orden y tiempo que tiene cada proceso y la instaban a “disfrutar la vida” y trabajar fuerte. “No te preocupes, el Señor que contesta las oraciones te ayudará, pronto sonreirás”.

En esta plataforma digital, la usuaria cuenta con más de 30.000 seguidores.