‘TikToker’ se grabó comiendo cangrejos vivos y causó indignación en redes sociales

En las redes sociales se han convertido en viral las acciones de una joven tiktoker que compartió videos en su cuenta personal comiendo cangrejos vivos. Sin embargo, la influencer se llevó múltiples críticas, pues muchos afirmaron que el animal estaba sufriendo lo que no debía, por lo que fue calificado como cruel, así como otros comentarios en su contra.

En los videos se puede ver a la mujer mostrando un tazón lleno de cangrejos; incluso, mientras los mueve con un par de palillos, los cangrejos buscan salir del recipiente, pero la joven los agarra y los mete de nuevo para que no se salgan. En ese momento, elige uno de los crustáceos, a pesar de recibir un pellizco del animal vivo, lo muerde a la mitad y luego muestra a la cámara la otra mitad.

La joven tiene más de un video en el que come cangrejos vivos, en algunos casos los come sin nada adicional, pero en otros videos los remoja en salsas como si estuviera añadiendo algo de sazón; sin embargo, en todos los clips los animales aparecen moviéndose, demostrando su vitalidad.

Aunque no es la primera vez que se viraliza este tipo de videos, además de ser común para personas en Asia alimentarse con animales exóticos, en este caso, de formas que no se hacen en otras partes del mundo, esta situación no ha dejado de ser llamativa para las internautas, quienes han levantado su voz en señal de protesta por la presunta “crueldad animal”, que se perpetra en los cortos.

“El primer cangrejo no quería alejarse de su amigo”, “¡solo denme una razón! ¿Por qué se los está comiendo vivos? ¿Por qué?”, “qué les pasa esas personas”, “que crueldad”, “pobres cangrejos”, “Imagina la cantidad de parásitos que podrían tener si no se cocinan”, “¡¡cómo se les puede llamar a estás clase de personas!!” (sic) son algunos de los comentarios en los videos.

Indignación en Brasil con pareja que pintó una cascada para revelar el sexo de su hijo

Las fiestas o reuniones de revelación de sexo de un bebé son una práctica que se ha venido llevando a cabo en los últimos tiempos. Sin embargo, una pareja de futuros padres brasileños causó indignación en los cibernautas por tinturar una cascada natural para dar a conocer la noticia de si la criatura que esperan es niño o niña.

Por medio de diferentes videos, que se han venido subido a los escenarios digitales, los usuarios critican la irresponsabilidad de la dupla de padres que, a pesar de la felicidad que denotan, el hecho de pintar de color azul la cascada del río Queima-Pé, en el estado de Mato Grosso de Brasil, no fue la mejor alternativa para revelar el sexo del bebé.

Son 18 metros de altura en donde baja agua y, en esta oportunidad, su transparencia se vio impactada por el tinte que, para muchos de los cibernautas, la contaminó. De acuerdo con reportes de medios locales, como Midia Jur, el afluente hídrico está ubicado a seis kilómetros del centro del municipio de Tangará da Serrarío.

Si bien es cierto que este espacio de la naturaleza es utilizado para llevar a cabo reuniones y practicar baño de cascada y rappel –descenso desde las alturas– la denuncia en redes detalla que no se justifica pintar el agua con productos que, incluso, podrían tener químicos.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

En vista de que se trató de un impacto medioambiental por la acción directa de terceros, inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Mato Grosso llegaron al lugar donde tuvo encuentro la fiesta, el pasado fin de semana.

Allí, desde el espacio, los encargados realizaron la identificación e inspección para “determinar el daño ambiental dependiendo del material vertido al agua”, según el citado medio.

Sumado a esto, el Ministerio Público del extenso país amazónico dio a conocer que la Defensoría del Pueblo redactó y envió una denuncia por este hecho, razón que condujo a iniciar una investigación independiente.