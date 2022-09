Hombre se volvió viral por dedicarle a su novia canción de Dragon Ball

Dragon Ball es un programa que impactó una generación que tres décadas después lo recuerda. Fue tal su éxito que, en su momento, muñecos, cuadernos y todo tipo de material comercial tenía estampadas las imágenes de sus protagonistas.

Aunque en la actualidad no ha tenido la misma relevancia que en aquella época, no se puede minimizar el impacto que sigue generando en sus seguidores que hasta en versión mariachi recuerdan algunas canciones emotivas de la serie animada.

Este es el caso de un video publicado en TikTok por el usuario @bryamcabrera que ha sobrepasado el millón de reproducciones, donde se observa una pareja enamorada escuchando la versión mariachi de ‘Mi corazón encantado’, uno de los himnos de ‘Dragon Ball GT’, el spin-off de la serie original de Goku y sus amigos.

“En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad”, es un fragmento de tan famosa canción.

Aunque en el clip se ve a una mujer enamorada que agarra fuertemente su ramo de flores; a su lado se ve a su pareja, que emotivamente canta la letra de la canción de Dragon Ball, tanto así, que en redes se cuestionan si la serenata era para él o para ella.

Todo tipo de comentarios ha recibido la grabación que entre felicitaciones y burlas suma más vistas.

“Bro, ¿estás seguro de que es la indicada? A cualquiera no se le dedica ese temon”; “Tiene que ser la indicada para dedicar hermosa obra de arte”; “A mí me hacen eso y de verdad me quedo 100 vidas ahí”, fueron tres de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.

Algunos afirman que este momento viral se dio en las calles de México. Sin embargo, todavía no se conoce con exactitud dónde ocurrió.

La muerte de los grandes del doblaje de Dragon Ball

Es de mencionar a la actriz que hacía el doblaje de ‘Dragon Ball’ y ‘Sailor Moon’ que en febrero pasado falleció. Mónica Villaseñor había participado también en exitosas producciones como Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco.

Quién confirmó la lamentable noticia sobre la partida de Villaseñor fue su colega Rossy Aguirre, reconocida en el mundo del doblaje de caricaturas y anime por interpretar a Akane en la también famosa producción Ranma ½.

“Extiende tus alas, amiga. Te extrañaré muchísimo”, trinó en su cuenta personal de la red social Twitter.

Extiende tus alas amiga. Te extrañaré muchisimo. pic.twitter.com/gtW2rb4h1H — Rossy Aguirre (@rossyaguirredob) February 2, 2022

Más colegas del mundo del doblaje expresaron y manifestaron sus más profundas condolencias, en su momento, tras el fallecimiento de Villaseñor. Así lo expresó Lalo Garza, quien se ha encargado de hacer la voz de Krilin en Dragon Ball y era, en la serie, el esposo de la Androide 18, escribió el siguiente trino.

“Tengo el corazón muy apachurrado… Mi Mony, amiga, sé que ahora ya no te duele nada, que ya estás mucho mejor y que estás feliz por reencontrarte con Héctor, pero tu partida nos deja un hueco enorme. Te vamos a extrañar. Descanse en paz, Mónica Villaseñor”, cita el texto en su cuenta de Twitter.

A este fallecimiento se suma otro, el de Abel Rocha, la reconocida voz de Shenlong. Se recuerda que fue Lalo Garza, otro actor de doblaje, quien confirmó la muerte de su colega.

“Se nos adelantó mi querido Abelito, la única e inigualable voz de Shenlong en DBZ. Ya descansas en paz, amigo. Gracias por tu gentileza, tus palabras lindas siempre, tu bondad, tu sonrisa, te extrañaré. Descanse en Paz Abel Rocha. Mi más sincero pésame a su hermana Gloria”, escribió Garza en su cuenta de Twitter.