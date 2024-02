Xóchitl Gálvez, principal opositora del gobierno de López Obrador, se inscribe como candidata a la presidencia de México

La empresaria y senadora Xóchitl Gálvez se perfiló el miércoles como la principal candidata presidencial de la oposición en México, pero hay dudas sobre sus posibilidades reales de que saque de la presidencia al partido gobernante de centroizquierda en las elecciones de 2024. (Photo by Arturo Hernández / Eyepix Group) (Photo credit should read Arturo Hernandez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) | Foto: Future Publishing via Getty Imag