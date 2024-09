“Y nadie está intentando asesinar a Biden y Kamala”: lluvia de críticas a Elon Musk por mensaje tras intento de atentado a Trump

Las cuatro respuestas con más me gusta’ a la publicación de Musk fueron críticas al multimillonario. El usuario @AesPolitics1 escribió: “¿Qué diablos te pasa? ¿Piensas antes de publicar?”. Adam Kinzinger, exrepresentante republicano de Illinois, escribió: “Amigo, no estoy bromeando, busca ayuda. Esto es desquiciado y peligroso”. El usuario @dogeofficialceo escribió: “Nadie debería intentar asesinar a nadie”. Y el usuario @theliamnissan escribió: “Elon Musk es una amenaza para la seguridad nacional”.

Posteriormente, Musk habló al respecto de lo que había sido su polémica publicación y por qué la borró. “Bueno, una lección que he aprendido es que solo porque digo algo a un grupo y se ríen no significa que vaya a ser tan gracioso como una publicación en X”, dijo. “Resulta que los chistes son mucho menos divertidos si las personas no conocen el contexto y la entrega es texto simple”, aseguró en otro mensaje.