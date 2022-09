¿Problemas en Disney? Turistas se quejan del servicio, las instalaciones y los precios en Estados Unidos

Los visitantes y turistas recurren cada vez más a las redes sociales para quejase del que se supone es el lugar más feliz de la tierra, quejándose de que Chapek, que reemplazó al jefe de la Casa del Ratón, Bob Iger, en 2020, solo se preocupa por reducir costos y aumentar los precios en lugar de reinvertir en el complejo.

“Algunos paseos son un desastre”, escribió un usuario de Reddit en una sala de chat apodada “Falta de Disney”. El mes pasado, los ciclistas se quedaron varados durante más de una hora en el viaje “Es un mundo pequeño” del Reino Mágico, con un cliente llamando a la experiencia “tortura” en las redes sociales. En julio, las imágenes de video de Disney World revelaron a los invitados que se subían de un coche en Splash Mountain porque comenzó a hundirse. Fue el tercer incidente de hundimiento del parque en dos años.

Un usuario se quejó del mal mantenimiento y de los “miembros del elenco” que no estaban en el personaje del nuevo hotel Star Wars: Galactic Starcruiser de Disney World, que cuesta alrededor de 6.000 dólares por dos noches, con alojamiento, comidas y entretenimiento incluidos.

“El año pasado, cuando estuve aquí, me quedé impresionado con los miembros del elenco de los parques, especialmente en Galaxy’s Edge. Todos los resorts han tenido algunos pequeños problemas, como que la puerta principal no se cierra cuando salimos, y el aire acondicionado no funciona correctamente”.

La apariencia descuidada de Disney World también fue un tema candente, con los usuarios señalando que la hierba no está recién cortada, la basura, los terrenos y los edificios tienen “pintura astillada”. “No hay duda de que los parques, restaurantes y hoteles que disfrutamos necesitaban definitivamente reparación, hubo una clara falta de mantenimiento general”, escribió un invitado. “Fue realmente impactante. A los precios que están cobrando, no hay excusa para ello, incluida la covid”.

Muchos clientes culparon al jefe de Disney, Chapek, que tomó el timón en 2020, justo antes de que llegara la pandemia. Durante el apogeo de la pandemia, Disney se vio obligado a cerrar sus parques temáticos, causando un golpe devastador a su resultado final. Después de todo, los parques temáticos reabrieron y, para compensar las pérdidas, Chapek comenzó a aumentar los precios de la entrada, la comida y la mercancía.

Disney también redujo el tamaño de las porciones de alimentos populares, para gran consternación de los clientes, y algunos compararon las comidas renovadas con “repugnante slop” y “comida en prisión”.

“Dos palabras: Bob Chapek”, escribió un usuario enojado, culpando al ejecutivo por los cambios en los parques. Otro intervino: “De esto se trata el nuevo Disney. Reducir los costes y hacer más para la junta directiva. Me imagino que, a menos que pongan a alguien a cargo que realmente se preocupe por Disney y no por el resultado final, se mantendrá así”.

Pero no todo el mundo era tan crítico con Disney World o su CEO. “Si bien es divertido culpar a Chapek de todo (lo hago mucho), creo que también olvidamos que este problema siempre ha estado ahí, pero debido al aumento de los costos que ahora estamos pagando por estas vacaciones, es posible que seamos más conscientes de ellas”, señaló un usuario. “Aunque creo que la magia sigue ahí, estoy de acuerdo en que es una sensación diferente a mi último viaje...”.

Un extrabajador de Disney agregó que “el mantenimiento se estira después de covid” y que “los problemas de la cadena de suministro están afectando a los envíos de piezas, así como a la mercancía, la comida, etc.”.

Disney World no comentó.