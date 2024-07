Weah, Presidente

El ex futbolista George Weah, declarado el mejor jugador del mundo en 1995, es el favorito para ganar las elecciones del 11 de octubre en Liberia. Sus goles fueron la cara amable que el mundo conoció de un país destruido por una guerra civil que dejó 150.000 muertos y desplazó a un tercio de la población. El semanario The Economist etiquetó a Liberia como "el peor país del mundo" en 2003, cuando el entonces presidente, Charles Taylor, huyó a Nigeria mientras los cadáveres se apilaban en las calles de Monrovia, la capital. Hoy, gracias a la mayor fuerza desplegada por la ONU, Liberia está en calma y se esperan unas elecciones transparentes. En un país plagado por la corrupción, Weah es percibido como el único liberiano que se ha hecho millonario por medio del trabajo honesto, y su escasa educación no le resta popularidad.