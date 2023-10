Absurdo: hombre le disparó a un empleado por ‘devolverle mal’ su cambio; ¿capturaron al atacante?

Un acto de intolerancia dejó entre la vida y la muerte a un empleado de un restaurante en Charlotte, Carolina del Norte, este sábado (30 de septiembre). Hacia las 9:30 de la noche, las autoridades estadounidenses fueron alertadas por un hombre herido en el oeste de esa ciudad. El establecimiento es conocido como Taco Bell.

FOX8 WGHP evocó las palabras de testigos, quienes aseguraron que todo ocurrió tras un altercado entre el empleado y un cliente. Este último supuestamente tomó una actitud ‘agresiva’ al alegar que le habían dado el cambio equivocado cuando hizo su pago; previo a ello, había salido del autoservicio y regresado con una pistola.

Una vez el sujeto regresó al local, medios estadounidenses señalaron que empezó a disparar y el empleado con el cual sostuvo el ‘choque’ recibió heridas de bala, de acuerdo con las autoridades. USA Today aseguró que la víctima sobrevivió, pero sufrió lesiones potencialmente mortales que lo mantienen en el hospital.

¿Qué pasó con el sospechoso?

Cuando consumó la agresión, el cliente se fue del lugar, pero las autoridades dieron con su paradero, gracias a la descripción del vehículo que dieron los testigos y su comparación con registros de las cámaras de seguridad. Finalmente, el atacante fue puesto bajo custodia tras ser abordado en su residencia.

“Un detective de CMPD confirmó que el vehículo coincidía con el modelo distintivo utilizado en el incidente y el dueño registrado coincidía con la descripción del sospechoso. Los oficiales continuaron vigilando la propiedad y el automóvil, mientras el detective obtenía las órdenes judiciales”, señaló en una actualización la Policía de Charlotte.

Cuando las autoridades consiguieron la orden para el arresto procedieron con el trámite que, según dijeron, se desarrolló con “normalidad”, pues el sospechoso no puso resistencia y se entregó. Por su parte, el restaurante Taco Bell se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró estar “sorprendido” por lo sucedido.

“Entendemos que el propietario de la franquicia y operador de esta ubicación está trabajando con las autoridades locales en su investigación y ofrecerá apoyo a todos los miembros del equipo presentes”, expresó a USA Today esa cadena de restaurantes, en un comunicado.

Empleada disparó a cliente

Estados Unidos también fue epicentro de otro altercado entre cliente y una empleada, al parecer, por unas papas fritas. En un video, que trascendió a finales de septiembre, se observa cómo una mujer mantuvo una confrontación con un hombre, quien era acompañado al autoservicio por su esposa e hija.

Según ABC 13, la trabajadora de Jack in the Box (identificada como Alonniea Ford-Theriot) enfrenta una demanda por ‘disparar‘ y recientemente salió a defenderse al asegurar que el incidente no fue por unas papas fritas, como aseguró la familia, sino tras supuestamente recibir comentarios racistas. Los hechos se desarrollaron en 2021, pero la investigación sigue en curso.

“No soy una persona enojada. No soy un monstruo loco aquí. Sólo soy una mujer que intenta trabajar para mi familia (...).No voy a sacar un arma y dispararle a alguien por no tener papas fritas”, manifestó Ford-Theriot a ese medio.

En cuanto a las agresiones ‘racistas’, el hombre demandante (Anthony Ramos) negó dicho señalamiento y aseguró que la disputa se originó cuando la mujer le dijo que no ‘conseguiría’ las papas fritas. Me apuntó directamente a mí. Me sorprende que no me entendiera”, recogió ABC 13.