Jóvenes detenidos por citar una pelea multitudinaria disfrazados de Batman son dejados en libertad tras cumplir un año en la cárcel

Egipto es el escenario de un particular ‘caso de justicia’. Meses atrás, un grupo de jóvenes, entre 17 y 19 años, fueron detenidos, señalados de haberse adherido a una célula terrorista, luego de que acordaran disfrazarse de Batman para cumplir con una pelea y así determinar cuál de ellos era realmente digno de ser conocido cómo el famoso super héroe.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La curiosa convocatoria se realizó a través de Facebook. | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, el tiempo de la broma convertida en pesadilla terminó, luego de que la Fiscalía Suprema del Estado egipcio determinó que los cuatro estudiantes podrían recobrar su libertad, no solo al no haber encontrado pruebas que les vinculan con grupos terroristas, sino porque, tras un año de cárcel, tampoco existió una imputación real en su contra que justificara que siguieran presos.