“Amado miembro de nuestra familia”: hallan muerto al chef de Barack y Michelle Obama cerca de la propiedad de ellos en Massachusetts

Sin embargo, aquel fue un paseo sin retorno, pues al ver que no daba señales de vida, su esposa denunció ante la policía que estaba perdido.

Luego los agentes fueron informados de que una persona que vio a un hombre, al parecer el cocinero, tratando de mantenerse a flote en un paddle board, en lo cual no tuvo éxito, según informó el Chicago Sun-Times .

Aunque el chef era empleado de los Obama, en ese momento no estaba en su propiedad , pero sí cerca de allí, aclaró la prensa local.

Barack y Michelle Obama no tardaron en reaccionar a la noticia, con un sentido mensaje en el que el chef era tratado en términos de “amado miembro de nuestra familia” y con un breve relato de lo que fue su vivencia a su lado.

“En los años siguientes, llegamos a conocerlo como una persona cálida, divertida y extraordinaria, que hizo nuestras vidas un poquito más alegre”, señalaron también los Obama, quienes quedaron tan encantados con él, que no quisieron prescindir de sus servicios y amistad tras el fin del gobierno del exmandatario.

Según Page Six , sección de celebridades del New York Post, la policía de Massachusetts abrió una investigación para establecer las causas de la muerte del cocinero querido por los Obama.

Curiosamente, como lo recordó The New York Times, no es la primera vez que el exchef de un expresidente estadounidense muerte repentinamente en una actividad al aire libre.