Muere Jock Zonfrillo, reconocido chef y presentador de ‘Master Chef’ en Australia, a los 46 años

El chef y restaurador escocés Jock Zonfrillo, quien hacia parte del equipo se presentadores de ‘Master Chef Australia’, fue hallado sin vida este 1 de mayo en la ciudad de Melbourne, en el país australiano, a los 46 años de edad.

La lamentable noticia de su muerte fue confirmada por sus compañeros de set, los también chef Jamie Oliver y Gordon Ramsey, quienes manifestaron su profunda tristeza ante la inesperada noticia. A su vez, en redes sociales, los usuarios han manifestado su reacción, ante la “conmoción” que ha desatado su fallecimiento.

Asimismo, la familia del reconocido presentaron publicaron una imagen en Instagram, que contenía un mensaje en inglés, donde confirmaban la triste e inesperada noticia, y también, aprovecharon para pedir privacidad por el duro momento que atraviesan.

Mensaje de la familia de Jock Zonfrillo por su muerte. - Foto: Tomada de Instagram @zonfrillo

“Con el corazón completamente destrozado y sin saber cómo podemos movernos por la vida sin él, estamos devastados de compartir que Jock falleció. Tantas palabras pueden describirlo, tantas historias se puede decir, pero en este momento estamos demasiado abrumados para ponerlos en palabras. Para aquellos que se cruzaron en su camino, se convirtió en su compañero, o tuvo la suerte de ser su familia, mantengan a este orgulloso escocés en sus corazones cuando se tomen su próximo whisky. Le imploramos que por favor nos permita llorar en privado como encontramos una manera de navegar a través de esto, y encontramos espacio al otro lado para celebrar nuestro insustituible esposo, padre, hermano, hijo y amigo”, fue el mensaje que publicó la familia del fallecido presentador en Instagram.

Por su parte, el reconocido programa ‘Master Chef Australia’, que estrenada nueva temporada este 1 de mayo, también dejó un mensaje de condolencias sobre lo ocurrido.

“El carisma de Jock, el malvado sentido del humor, la generosidad, la pasión y el amor por la comida y su familia no se pueden medir. Se le echará mucho de menos”, se lee en el mensaje.

Reconocida humorista de ‘Sábados Felices’ habló de complejo momento que atraviesa por delicada enfermedad

Recientemente, Alexandra Restrepo, una de las integrantes más reconocidas de Sábados Felices, dejó sin palabras a sus fieles fanáticos luego de conceder una sentida entrevista a La Red, de Caracol, sobre un detalle de su vida personal. La actriz se sinceró y habló desde el corazón, relatando un poco sobre una enfermedad que le fue diagnosticada hace varios años.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la comediante comentó un poco sobre el sufrimiento que atravesó en su realidad luego de que le diagnosticaran depresión crónica. La colombiana venía presentando ciertas situaciones, las cuales dejaron de ser comunes y se tornaron complicadas de llevar en la rutina diaria.

“Alexandra Restrepo, desde hace tres años, ha estado sufriendo de una depresión crónica, bastante complicada, que acabó con la paz en su vida y en todo lo que la rodea”, dijo Carlos Giraldo para darle paso a la entrevista.

La humorista habló sobre la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos años. - Foto: Fotograma, 1:42, La Red: Alexandra Restrepo fue diagnosticada con depresión crónica - Caracol TV - YouTube Caracol Televisión

“Yo venía con ese tema de la depresión, seguramente, hace muchos años atrás, pero uno no se da cuenta. Uno piensa que estar cansado es normal, no quererse levantar de la cama es normal, que no tengo hambre y es normal. Que estás de mal humor, pero lo relacionas con estar cansado”, comentó al inicio del diálogo.

De igual manera, Alexandra Restrepo comentó que esta compleja etapa de su vida se dio por una carga difícil de situaciones, la cual la llevó a colapsar y atravesar un nudo de emociones descontroladas.

“Siempre buscas una excusa, una razón para tu comportamiento. Yo venía cargando con la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi sobrino, de mi cuñado, de mi mejor amigo, de una separación en un periodo tan corto y en cualquier momento podía explotar, ya venía con un proceso y se me disparó la depresión crónica”, indicó en el diálogo con el programa de entretenimiento.

Alexandra Restrepo rompió en llanto al hablar de una dura situación. - Foto: Tomada de Instagram @alexarestrepo

“No es algo que uno controle, la gente dice: ‘ánimo, deje de pensar cosas, usted tiene una vida divina, tiene un marido divino’. No lo controlo, uno no piensa y no tiene ni idea por qué se siente así, comienza a pensar si sería más chévere saltar por la ventana o si me tomara unas pastillas…vivir con esta enfermedad no es chévere”, agregó, haciendo énfasis en el sufrimiento que ha sido lidiar con esta delicada enfermedad.