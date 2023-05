Video: vendedora recibió regalazo por parte de un ‘influencer’ y no pudo ocultar su felicidad

El joven fotógrafo Sebastián Moreno se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en la plataforma Tik Tok porque además de sacar lo mejor de las personas en medio de su cotidianidad, también ayuda a quienes lo necesitan. Así lo dejó ver en uno de sus más recientes videos donde tiene la dinámica de que quienes quieran un retrato pueden aportar económicamente para una buena causa.

Influencer y fotógrafo colombiano reconocido por sus buenas obras - Foto: @sebasmorenooo

Esta vez el joven dio a conocer que estuvo por las calles de Bogotá caminando con un letrero que decía: “¿cuánto me pagarías por una foto” y con lo que recaudó se fue a buscar a una persona que realmente lo necesitara. La sorpresa es que a los 110 mil pesos que recolectó con varios ciudadanos, él quiso agregarle otros 890 mil pesos para completa el millón y sorprender a Mariana, una mujer que vendía vive 100 en un semáforo.

El fotógrafo e influencer sorprendió con una gran sorpresa a Mariana - Foto: @sebasmorenooo

En el video publicado en la cuenta de Tik Tok del fotógrafo, @sebasmorenooo, se pudo evidenciar que el joven se le acercó a la señora y aseguró, en secreto para sus seguidores, que si ella se dejaba tomar las fotos, le entregaba el dinero.

“Se acuerda de mí, yo le acabé de comprar un vive 100″, empezó diciendo Sebastián, a lo cual la mujer sonrió y sostuvo: “Ah claro que sí”. Luego el joven le pide que si se deja tomar algunas fotografías a lo cual ella accede sin imaginar lo que estaba a punto de suceder.

Además, Mariana le contó que llevaba siete años en ese mismo punto vendiendo la bebida y que ya era conocida en el sector. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención del joven y fue cuando le preguntó cuánto se ganaba vendiendo el producto.

“Por botella 550 pesos colombianos” y a veces esto puede variar porque no todos los días se vende igual, “por ejemplo hoy no he vendido casi nada, por ahí lo que da la gente son propinas”, sostuvo la mujer.

Luego Mariana le contestó a Sebastián la pregunta sobre su vida familiar, y dijo que tenía seis hijas y quince nietos, además que era viuda, pues su esposo había muerto hace cuatro años.

Sebastián Moreno empezó a explicarle a los seguidores en promedio cuánto se podría hacer Mariana en ventas durante la semana, e indicó que llegaba a los 20 mil pesos, entonces le dijo: “bueno, imagínese que yo hice un video y salimos a las calles de Bogotá a que la gente nos diga cuánto nos paga por una foto, entonces el dinero recaudado nosotros se lo damos a una persona”.

En medio de su concentración en el letrero que sostenía el influencer, Mariana solo acertaba con su cabeza a lo que él le estaba contando; enseguida le dijo que se había recolectado 110 mil pesos y que eran para ella. “Ay gracias”, sostuvo la mujer.

En el clip se pudo observar que Mariana empezó a sonreír y se puso un poco nerviosa puesto que el fotógrafo le dijo que él había agregado otra parte a ese monto y qué cuánto creía que podía ser, “ay no sé, ¿por ahí 20 mil¡”, dijo la vendedora con una carcajada.

“Ay tan linda”, dijo Moreno quien empezó a comentarle lo que iba a suceder. “Resulta que yo a esos 110 mil yo le agrego otro pedacito, ¿sumerce dice que son 20 mil, cierto? Entonces el día de hoy para sumerce es un millón de pesos”.

El joven sorprendió a Mariana, una vendedora de vive 100 - Foto: @sebasmorenooo

Mariana no creía lo que estaba sucediendo y respondió: “¡Uy gracias! Gracias mijito, gracias, gracias”, con una sonrisa en su rostro y a punto de llorar ya que no podía creer lo que le acababa de suceder.