La razón por la que Estados Unidos deportó a un latino: “vieron algo en mi celular”

Si migrar a Estados Unidos puede ser una ‘odisea’ para algunos, mantener el permiso es también importante; pues si se incumplen las medidas norteamericanas, el beneficiado puede estar sujeto a deportación y eliminación de la visa. En aras a garantizar su seguridad, ese país es enfático en que se deben cumplir las condiciones de ingreso y alejar el riesgo de antecedentes negativos.

Una de las razones más recurrentes por las cuales ese permiso es negado radica en si las autoridades ven que el aspirante tiene intenciones de quedarse indefinidamente. Justamente, en ello radica una de las luchas de ese país: controlar la crisis migratoria, más aun cuando anualmente son cientas las personas que buscan entrar irregularmente.

En las redes sociales, algunas personas frecuentemente comparten su experiencia para tramitar el documento (siendo varios los casos exitosos, mientras que otros no tienen los resultados esperados). En TikTok, internautas aprovechan para difundir qué ‘tips’ les ayudaron para recibir la visa y desarrollar sus proyectos en la nación en cuestión.

Un caso de deportación fue el que vivió un joven latino que, según dijo a Todo Noticias, “la idea principal era ir a juntar dinero para poder sacar y pagar la ciudadanía italiana”.

“Vieron algo en mi celular”

Al llegar al aeropuerto de Miami, los funcionarios migratorios le indagaron sobre si había trabajado en Estados Unidos, a lo que recibieron un ‘no’ como respuesta; pero fue insuficiente para que lo dejaran pasar. Los cuestionamientos siguieron centrándose en la probabilidad de que hubiese laborado, dado que no fue solo un mes el que estuvo en suelo norteamericano; eso alimentó las sospechas.

Después de los primeros cuestionamientos, estos fueron replicados por otra empleada “y me dice ‘mira, la verdad que no te creo. Acá está viniendo mucha gente para quedarse, así que lo que te voy a pedir es que me des tu celular y contraseñas a ver si encontramos algo, si no, te vamos a dejar pasar’”, continuó el argentino.

Según Todo Noticias, él negó en todo momento que hubiese buscado lucro allí, aunque contó a ese medio “que trabajó en un local de ropa, en blanco, no es que estuve cinco meses de turismo. La visa estaba vigente y no permanecí ilegal (...). Lo que pasó es que vieron algo en mi celular. Se dieron cuenta que estaba vacío”.

Las dudas se avivaron y tras pasar todo el día esperando una respuesta, terminó deportado a Sudamérica.

Un intento fallido para entrar

Un argentino contó en esa plataforma digital por qué lo deportaron de Estados Unidos, en la segunda ocasión que intentó ingresar y tras lo que recibió un veto por seis años. Ignacio de Luca detalló así cómo sus planes se ‘fueron abajo’ en cuestión de minutos y ahora está nuevamente en Buenos Aires (donde había regresado hace seis meses por la muerte de su abuela).

De Luca estuvo en Miami y volvió a su país de origen antes de cumplirse los seis meses permitidos. Su historia en el aeropuerto de esa ciudad, se suma a otras en las cuales las autoridades migratorias bloquean el paso tras hacer una serie de preguntas.

“Ya había ido a Miami (...), me quedé cinco meses y volví (a Argentina). Estuve seis meses acá, el tiempo que te recomiendan estar, pasó por la línea de migraciones y el funcionario empieza a hacer las preguntas clásicas: cuánto dinero traigo, si era la primera vez que venía”, dijo el joven y mencionó que, aunque las autoridades confirmaron el cumplimiento del tiempo en su primer viaje, empezaron a sembrar dudas.