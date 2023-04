Por ‘hacerse el interesante’: mandan a la cárcel a hombre que posaba de agente policial en Tinder

𝗧𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗜𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀-𝘂𝗽 𝗮𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗳𝗳'𝘀 𝗗𝗲𝗽𝘂𝘁𝘆



The Bernalillo County Sheriff's Office is urging anyone with information regarding this case or the individual to contact BCSO dispatch at (505) 798-7000. pic.twitter.com/XTBCecgg9u