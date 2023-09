De la peor forma: así descubrió una mujer que el novio con el cual salía estaba casado y tenía hijos

Las relaciones amorosas, más allá de si son llevadas o no a distancia, no están exentas a sufrir tropiezos y, en otros casos, uno de los protagonistas podría pasar a descubrir secretos hasta entonces ‘inimaginables’. Las redes sociales han jugado un papel más predominante tanto para encontrar pareja como compartir experiencias relacionadas.

Engañada por su segunda ‘cita’

“Pero las cosas empeoran (...). Miro a mi alrededor, miro en la esquina y me doy cuenta de que sus cosas no están allí”, dijo Chandler, citada por New York Post , y quien ya había cancelado la reserva al recibir ese desplante.

¿Cómo descubrió la verdad?

“Pero si decido o elijo no decírselo a la esposa, no es algo sobre lo que voy a actualizar TikTok. Solo porque eso va a ser privado. (...) No necesito un cierre emocional como algunas personas (...). No me gusta estar en el drama”, dijo Chandler.