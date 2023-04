Destacado urólogo de Nueva York es acusado de agresiones sexuales en serie contra pacientes, incluidos menores

Un destacado médico de Nueva York enfrenta una acusación federal de cuatro cargos luego de que fue acusado de agredir sexualmente a múltiples pacientes, incluidos menores, durante más de cinco años a partir de 2015.

Las autoridades de Nueva York arrestaron al Dr. Darius Paduch, un exurólogo de 55 años del Centro Médico Presbiteriano Weill Cornell de Nueva York, este martes por la mañana.

Paduch está acusado de dos cargos de inducir a una persona a viajar para participar en actividades sexuales ilegales e inducir a un menor a participar en actividades sexuales ilegales “además, duró muchos años cometiendo abuso sexual a dos víctimas que eran sus pacientes y que eran menores durante parte del período de abuso”, anunció el martes la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

“Como se alega, durante años, Darius Paduch abusó de la confianza de los pacientes, incluidos menores de edad, que lo atendían por problemas médicos delicados. Paduch se aprovechó de sus víctimas para su propia satisfacción desviada. Gracias al arresto de esta mañana, el abuso de Paduch hacia sus pacientes termina hoy”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.

Las autoridades de Nueva York arrestaron al Dr. Darius Paduch, del Centro Médico Presbiteriano Weill Cornell de Nueva York, - Foto: Getty Images

Según los informes, Paduch agredió sexualmente a múltiples víctimas masculinas, incluidos los dos menores mencionados en las acusaciones, mientras realizaba exámenes urológicos entre 2015 y 2019. En ese momento, Paduch trabajaba como médico en el prestigioso Centro Médico Weill Cornell.

PCVA Law en Washington ha presentado demandas en nombre de dos docenas de víctimas, tanto niños como adultos, acusando a Paduch de agresión sexual, dijo el abogado Mallory Allen a Fox News Digital.

“Nuestros clientes se sienten muy aliviados de que haya sido arrestado. Muchos de ellos se sienten reivindicados. Pensaron que eran los únicos que habían sido abusados por él. Estamos hablando de alguien que se aprovechó de las personas que buscaban atención médica en las posiciones más vulnerables en las que estas personas probablemente alguna vez habían estado.

En 2019, Paduch, quien trató afecciones que iban desde la disfunción eréctil y sexual hasta el desequilibrio de testosterona, continuó con sus delitos de abuso sexual mientras trabajaba en el Centro Médico Judío de Long Island, según las acusaciones en la acusación formal del martes.

Continuó con sus delitos de abuso sexual mientras trabajaba en el Centro Médico Judío de Long Island, - Foto: getty images

El médico usó su estatus profesional para convencer falsamente a los pacientes de que el abuso que les infligía era médicamente necesario o apropiado. De hecho, enviaba mensajes de texto a sus pacientes para programar citas de seguimiento y, a menudo, hacía bromas o comentarios sexuales, dijo la Oficina del Fiscal Federal.

“La acusación presentada hoy contra Paduch, un médico del área de Nueva York, detalla el presunto abuso sistémico de varios pacientes, incluidos menores, en el transcurso de varios años”, dijo el subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, en un comunicado. “El abuso sexual de cualquier persona a cualquier edad por cualquier motivo es un crimen horrible que conlleva penas estrictas”.

La primera demanda presentada por PCVA Law en diciembre de 2022 alega que Paduch agredió sexualmente a una víctima menor, su pasante de 16 años, - Foto: Getty Images

La primera demanda presentada por PCVA Law en diciembre de 2022 alega que Paduch agredió sexualmente a una víctima menor, su pasante de 16 años, como informó The New York Post por primera vez, entre 2015 y 2017 en New York-Presbyterian.

“El demandado, el Dr. Darius Paduch, usó su posición como su agente y empleado para abusar sexualmente y explotar al demandante de múltiples maneras, incluida la exposición del Demandante a la pornografía gay; convencer al demandante de que su ‘tratamiento médico’ requería que el demandado, el Dr. Darius Paduch, erecciones; acariciar el pene del Demandante; masturbar al demandante; y exigir que el demandante personalmente envíe mensajes de texto y videos de él mismo masturbándose”, afirma la demanda.

PCVA Law presentó cuatro demandas más contra Paduch después de que se hicieran públicas las primeras acusaciones.

Por su parte, las autoridades están pidiendo a cualquier persona que haya sido “victimizada por Darius Paduch de alguna manera o que tenga información adicional sobre su presunto comportamiento ilegal” que llame al 1-800-CALL-FBI.