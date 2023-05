Exdirectora del certamen de Miss Florida, en Estados Unidos, irá a prisión por fraude

La exdirectora ejecutiva del certamen Miss Florida fue sentenciada a más de un año en una prisión federal por robar cientos de miles de dólares de la organización.

Mary Wickersham, de 77 años, fue sentenciada el viernes pasado en un tribunal federal de Miami, según registros judiciales. A principios de este año, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, mientras que otros seis cargos fueron retirados.

Además del tiempo en prisión, Wickersham, también conocida como Mary Sullivan, debe pagar $ 243,000 dólares en restitución.

Wickersham comenzó a desempeñarse como directora ejecutiva del Programa de Becas Miss Florida en 2002. El programa ofrece asistencia educativa y financiera a mujeres jóvenes en todo el estado, y cada año, la ganadora del estado compite en el certamen de Miss América, que Florida ha ganado dos veces.

- Foto: Getty Images

Según una denuncia penal, Wickersham formó una corporación en Florida llamada Miss Florida LLC en 2011 y la utilizó para abrir una cuenta bancaria con el mismo nombre. Sin el conocimiento o consentimiento del Programa de Becas Miss Florida, los fiscales dijeron que Wickersham redirigió el dinero a la cuenta bancaria de Miss Florida LLC, que ella controlaba.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Wickersham usó su posición para solicitar donaciones de los patrocinadores y donantes comerciales recurrentes del programa, alegando que el dinero se usaría para financiar becas para los concursantes. Los investigadores dijeron que Wickersham en realidad usó el dinero para su propio beneficio y uso personal.

Dejó el cargo en 2018, luego de lo cual el nuevo liderazgo comenzó a descubrir irregularidades financieras. Siguió una investigación y Wickersham finalmente fue arrestada el año pasado.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia, propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

- Foto: Getty Images / nixki

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.