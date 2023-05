Tiroteo deja un herido en la casa del expeleador de UFC Jorge Masvidal en Florida, EE. UU.

La policía de Miami-Dade, en Estados Unidos, respondió a un tiroteo este jueves 4 de mayo en la casa del artista marcial mixto retirado de la Ultimate Fighting Championship (UFC) Jorge Masvidal, según funcionarios y registros del condado.

Los registros de propiedad muestran que Masvidal es dueño de la casa en Southwest 118th Ave. en el vecindario Horse Country del área de Kendale Lakes en el suroeste de Miami-Dade.

Según las autoridades, los agentes llegaron a la propiedad y encontraron a un hombre que había recibido al menos dos disparos en el brazo.

Luego, pudieron sacar a los otros miembros de la residencia sin incidentes”, dijo el detective Chris Thomas.

Las fuentes le dijeron a Local 10 News que un miembro de la familia de Masvidal estaba involucrado, pero no el propio Masvidal. Los oficiales confirmaron eso, diciendo que Masvidal no estaba en casa en el momento del altercado.

Un reportero gráfico de Local 10 News vio a Masvidal llegar a la propiedad mientras la policía investigaba. Masvidal hizo gestos obscenos hacia las cámaras de noticias mientras su pasajero sostenía una toalla mientras se iba.

Masvidal, quien nació y creció en el área de Miami, se retiró de las peleas en abril de este año.

La Policía, por su parte, dijo que el sospechoso, que fue interrogado hasta bien tarde en la noche, está cooperando con la investigación. “El presunto tirador en este caso también declaró, junto con la víctima, que estaban en una discusión acalorada... Se convirtió en una discusión”, dijo Thomas.

No está claro si el tirador será acusado.“Estamos agradecidos de que nadie más haya recibido disparos durante este incidente”, dijo Thomas. “Fácilmente, podría haber sido peor”, añadió.

La investigación sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia, propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.