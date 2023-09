“Lamento mucho que esto te haya pasado”: habla con profunda tristeza hija de mujer que apareció muerta en las fauces de un caimán

¿Cómo pasó?

La víctima

Por ahora se sabe que la víctima de este hecho fue Sabrina Peckham, una mujer que actualmente vivía en las calles, pues no contaba, al menos ahora, con la seguridad de un techo . De acuerdo con la información divulgada por la oficina del alguacil del condado de Pinellas, aunque la investigación pudo determinar la identidad de la mujer, aún no es claro como sucedieron los hechos.

De acuerdo con el New York Post, la mujer escribió en un post de Facebook: “A mi madre: te amo más de lo que jamás he expresado, te extraño más de lo que jamás imaginarás y rezo para que me estés mirando a mí y a tus nietos”.