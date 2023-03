¿Lo mismo que Donald Trump? Las críticas a Joe Biden por las promesas de una política migratoria incumplidas en Estados Unidos

La mayor crítica al gobierno de Joe Biden es la amenaza a restringir las aplicaciones de asilo a Estados Unidos. “Está haciendo lo mismo” que Donald Trump, dicen muchos migrantes descontentos con el presidente Joe Biden.

Cifras récord

Un récord de más de 2,2 millones de migrantes indocumentados fueron interceptados en la frontera con México desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.

La mayoría son latinoamericanos que se topan con una carrera de obstáculos tras huir de la pobreza y la violencia en busca de una vida mejor.

Aunque prometió acabar con las duras medidas migratorias de su predecesor republicano Donald Trump, Biden, que ha dado a entender que se presentará a las presidenciales de 2024, quiere una política “segura, humana y ordenada”, “Ordenada” parece ser la palabra clave.

Una vez que se suspenda el 11 de mayo como está previsto, Biden anticipa un aumento de migrantes que podría pasar factura electoral a los demócratas - Foto: REUTERS

El Título 42

Su gobierno heredó de Trump el llamado Título 42, una norma sanitaria activada para frenar la pandemia que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.

Una vez que se suspenda el 11 de mayo como está previsto, Biden anticipa un aumento de migrantes que podría pasar factura electoral a los demócratas, en un momento en el que los republicanos ya le acusan de una “crisis migratoria en la frontera”.

En un intento por evitarlo y seducir a la clase media, el presidente ha planteado una serie de medidas. Propone restringir el acceso al asilo, obligando a los migrantes a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, como ya tienen que hacer desde enero las personas que vienen de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Una tecnología que no está funcionando

Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, los migrantes solo serán aptos para el asilo si cuentan con una autorización y han usado la aplicación CBP One para agendar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, o fallo técnico, o sí se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Varios críticos han dicho que las medidas tomadas por Biden, son muy similares a las de la era de Donald Trump. - Foto: Getty Images / Anna Moneymaker

El American Immigration Council, AIC, una organización sin fines de lucro, asegura que esto plantea “muchos, muchos problemas”.

“A veces los teléfonos no tienen la capacidad de captar la cara de las personas de color” cuando toman las fotografías para pedir cita, puso como ejemplo Raul Pinto, un abogado de AIC durante un seminario web a principios de marzo.

“El hecho de que hayan hecho que el asilo dependa de esta tecnología defectuosa, creo que es alucinante”, añadió.

Un giro inesperado por parte de Biden, que culpa a los republicanos de haberle impedido adoptar una legislación integral para revisar “lo que ha sido un sistema migratorio roto durante mucho tiempo”.

Biden y Trump

Existe aún la posibilidad de que Biden sopese detener a las familias migrantes que crucen sin permiso la frontera y se habla de eso permanentemente en los medios.

Algunos migrantes critican las medidas de Biden, por poner el tema de la mibración al servicio de las próximas elecciones, sin consideraciones humanitarias. - Foto: REUTERS

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre lo tildó de “rumores” pero no quiso desmentirlo. “No estoy diciendo que se esté considerando. No estoy diciendo nada. Tampoco que no se esté” evaluando, declaró.

Los migrantes lo dan por sentado y se movilizan.

Beatriz Batres, una salvadoreña de 33 años, sabe de lo que habla. En 2014 estuvo dos meses en un centro de detención de Nuevo México, al sur del país, con su hijo de entonces seis años: “Es político, (Biden) está a fondo para el próximo año utilizando las políticas antiinmigrantes”, declaró durante una pequeña protesta el jueves cerca de la Casa Blanca.

Viviana Moreno, de 27 años, huyó de Colombia en 2022 al verse amenazada por el hombre al que denunció tras haber sido testigo del asesinato de una amiga. Ahora está indignada con Biden: “Él tanto que criticó a Donald Trump y está haciendo lo mismo”. “Está siendo inhumano -se queja- con las barreras que nos quiere poner, prohibiéndonos pedir asilo”.

Con información de AFP