Video | Amor incondicional: vecinos se unen en conmovedor paseo para despedir a perrito con cáncer

Una caminata con ‘honores’: así fue la despedida de Mellow, un perrito en Pensilvania, Estados Unidos, a quien sus vecinos se unieron en un acto de solidaridad para darle el último adiós, pues esa sería su última caminata en el barrio. Al animal, de avanzada edad, le diagnosticaron cáncer en fase terminal y ya no había medicina que pudiera prolongar su vida con calidad.

Al animal le detectaron recientemente cáncer (imagen de referencia, no alude al perro en mención). | Foto: Getty Images / supersizer

¿Qué decía la invitación?

La carta, depositada en los buzones del barrio, dejó entrever que el momento de la ‘despedida’ se acercaba. “Vivo en Dupont desde septiembre de 2019 con mi dueño Kevin. Es posible que hayas notado que caminamos por el vecindario dos veces al día, todos los días: llueva, nieve o haga sol. Es posible que algunos vecinos me hayan acariciado o me hayan dado golosinas antes, mientras que a otros solo los conozco a través de sus propios perros que me saludan”.