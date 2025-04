Zelle anuncia su cierre definitivo: estas personas ya no podrán enviar ni recibir dinero

La conocida plataforma de pagos Zelle comunicó que cerrará su aplicación independiente, lo que significa que ya no será posible enviar ni recibir dinero directamente a través de la aplicación.

No obstante, la empresa aseguró que los usuarios podrán continuar usando el servicio por medio de las aplicaciones bancarias que están vinculadas a Zelle.

Zelle solo funcionará desde apps bancarias

Usuarios de Zelle en Estados Unidos: Bank of America y Wells Fargo, entre los bancos que modificarán sus reglas

