Desconcertado, Steve confrontó al estudiante y lo amenazó con contarles a sus padres si no rompía la relación con su mujer. Sin embargo, para ese momento un familiar del marido engañado ya había alertado a las autoridades del colegio. En consecuencia, Mary Kay, entonces de 34 años, fue retirada de la institución y arrestada por violación de menores .

El escándalo no tardó en llenar titulares de periódicos. Además de su cuestionable conducta, mientras la protagonista esperaba la condena, dio a luz a una hija de Vili, a la que llamaron Audrey.

Por haber aceptado los cargos y comprometerse a no volver a entrar en contacto con la víctima, a Mary Kay se le dictó una pena de tan solo tres meses de prisión. Pero el acuerdo se incumplió tan pronto salió en libertad. En agosto de 1998, la policía de Seattle la encontró teniendo sexo con su antiguo alumno en un carro , por lo que fue sentenciada a siete años tras las rejas.

Cuando su marido descubrió la escabrosa infidelidad le solicitó el divorcio. Dadas las circunstancias, no fue difícil que le concedieran la custodia completa de Steven Jr., Mary Claire, Nicholas y Jacqueline, los cuatro hijos que tuvo con su exesposa, y emigró con ellos a Alaska para empezar una nueva vida.

Uno de sus hermanos, John P. Schmitz, fue consejero de la Casa Blanca durante el gobierno de George Bush padre. Y Joseph E. Schmitz, otro de sus hermanos, trabajó en el Pentágono y asesoró en política exterior a Donald Trump. Mary Kay vivió una infancia cargada de traumas.

De acuerdo con su biógrafo Gregg Olsen, autor del libro If loving you was wrong, sufrió abusos por parte de un pariente y vio a su hermano Philip ahogarse en una piscina. Además, resultó que su padre tenía una familia secreta.