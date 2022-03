“A Alejandro le pido que cumpla su palabra”: Carlos Amaya

A 12 días de las comicios para las consultas siguen los roces en la Coalición de la Centro Esperanza. El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también criticó a Alejandro Gaviria por los polémicos respaldos políticos que ha acumulado.

“A Alejandro le pido que cumpla su palabra, no puede aceptar el apoyo de líderes duquistas cuando esta coalición representa el cambio”, pidió Amaya.

A pesar de que se distanció de Gaviria, dijo que si gana lo apoyará, honrando los acuerdos. “Mi abuelo campesino me enseñó que uno debe honrar su palabra. Por eso apoyaré a quién gané la consulta, incluido Alejandro”, dijo Amaya.

Pidió que cesen las discusiones entre los candidatos de la Centro Esperanza, aunque eso parezca un imposible en estos momentos. Hizo referencias a las maquinarias que han causado polémica dentro de la alianza de la centroizquierda.

“De verdad, los colombianos ya están mamados de tanta discusión entre la coalición, necesitan es soluciones a los problemas de Colombia, la maquinaria de la que deberíamos estar hablando es la maquinaria que necesita el campo para modernizarse, ya es tiempo de darle Esperanza a Colombia no más conflictos, no más desesperanza”, aseguró Amaya.

Toda la discusión la generó una declaración que hizo Dignidad, en cabeza de Jorge Enrique Robledo, en la que arremetieron contra Gaviria diciendo que había incumplido los acuerdos que pactaron en el cónclave hace unos meses.

Robledo anunció que no apoyará a Gaviria si gana, porque según él, incumplió ese pacto y no puede estar con personas que apoyaron al presidente Iván Duque a llegar a la Presidencia.

“Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también le dio fin a los compromisos adquiridos”, aseguró Robledo.

Íngrid Betancourt, que se fue de ese sector luego de que Gaviria siguiera siendo respaldado por las maquinarias, pidió no votar por la Coalición Centro Esperanza, porque asegura que los candidatos están atrapados por las maquinarias políticas del exministro de Salud.

“Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria, porque tienen un compromiso legal”, aseguró la candidata de Oxígeno Verde.

El exgobernador Sergio Fajardo arremetió contra el exministro de Salud, cuestionando esos apoyos.

“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imagine que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo, pero mi decisión es: concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de 2 años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”, aseguró Fajardo.

En esas declaraciones aseguró que está enfocado en ganar la consulta y por eso no ha contemplado qué pasaría con Gaviria si es el favorito, pero con una frase dejó ver que lo respaldaría. “Yo cumplo mi palabra en cada una de las instancias en las que estoy en política”, afirmó Fajardo.

Por su parte, Galán ha cuestionado algunos de los apoyos que ha recibido Gaviria, por ejemplo el del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey, que según el candidato está salpicado en investigaciones por volteo de tierras en la región.