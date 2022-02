“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador”: Sergio Fajardo

En una rueda de prensa en Bogotá, el precandidato presidencial Sergio Fajardo presentó su Plan de Gobierno y aprovechó para referirse a las discusiones en la Coalición Centro Esperanza y, específicamente, a Alejandro Gaviria y sus alianzas con políticos cuestionados.

“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imagine que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo, pero mi decisión es: concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de 2 años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”, dijo Fajardo.

“He sido muy juicioso en cuidar la coalición. Ustedes no me han visto a mí protagonista de una discusión que pasa al terreno público y esa ha sido mi posición”, sostuvo.

Dijo que “le da pena” lo que ha sucedido, pero que por su parte seguirá trabajando para imponerse en ese sector. Y que es una “decepción” y que ha visto cosas que ni si quiera le gustaría compartir.

“He visto cosas muy desagradables, pero el principal propósito es Colombia y no unas discusiones que han sido mal tramitadas con cosas que yo no comparto de ninguna manera, pero tengo que hacer un esfuerzo para dar ejemplo”, agregó Fajardo.

A la pregunta de si apoyaría a Gaviria si gana en la consulta, aclaró que está enfocado en ganar y por eso no ha contemplado ese escenario. Aunque a diferencia de Robledo dio a entender que sí lo apoyaría. “Yo cumplo mi palabra en cada una de las instancias en las que estoy en política”.

Sobre las declaraciones de Íngrid Betancourt, que se fue de esa alianza y dijo que estaban “secuestrados” por las maquinarias que ha recogido Gaviria y que por eso no se debía votar por la Coalición Centro Esperanza, Fajardo comentó que no está de acuerdo.

“No comparto lo que ella dice. No creo que esté enfocada, que lo que está diciendo sea relevante como opinión. La invitación es a que voten por nosotros, a que voten por mí”, señaló Fajardo.

Con respecto a la reunión que están teniendo Gustavo Petro y César Gaviria, Fajardo comentó que no se referirá a ese encuentro como tal, pero arremetió contra el expresidente diciendo que afortunadamente no tiene exmandatarios que lo apoyen y que cree en una política alejada del clientelismo y la corrupción y que por eso el líder del Partido Liberal lo ha mantenido en sus críticas.

Agregó que varios liberales de pensamiento están con él, nombró a Humberto de la Callle, Iván Marulanda, entre otros. “El problema no es con los liberales y no es lo que diga el señor expresidente César Gaviria (...) Aquí nadie es dueño de nadie y eso que él ha hecho ha sido patético”, señaló el candidato.

Las propuestas

Fajardo dijo que armó sus propuestas en 19 mesas programáticas con más de 150 expertos que quedaron plasmadas en 31 documentos que serían la base de su gobierno. Las presenta a solo dos semanas de las votaciones a las consultas.

Uno de sus pilares será la educación con el propósito de generar empleos más dignos. Se enfocó en hablar de la lucha contra la corrupción y en cómo resolver la seguridad de manera integral.

“Nuestras propuestas son el resultado de los 22 años que llevamos recorriendo el país, hablando con las colombianas y colombianos sobre sus problemas y preocupaciones. Por eso nuestras propuestas responden a problemas reales que todos padecemos a diario y sus objetivos son transformar la calidad de vida en Colombia”, dijo.

En materia educativa, Fajardo propone impulsar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo empresarial y el doble de inversión en esos frentes. Dice que debe haber educación universal para niños de 3 a 5 años.

Creará el Ministerio de las Mujeres para garantizar sus derechos y darles más oportunidades. Implementaría una reducción a la carga de las mujeres en el cuidado de sus hijos para que tengan mayores ofertas labores y educativas.

Para los jóvenes más vulnerables propone un programa de Entornos Protectores para brindar educación, deporte y cultura a 250.000 beneficiarios. Y un apoyo económico a un millón de jóvenes para que estudien a través de Jóvenes en Acción. Universidad Nacional Digital para que 80.000 jóvenes de regiones tengan acceso a educación.

También tendrá un programa de seguridad alimentaria y otro enfoque de sostenibilidad ambiental, así como un aumento del 30 % en la producción energética limpia.

Y 500.000 pesos para personas mayores que no estén pensionadas, mejorar 35.000 kilómetros de vías terciarias, además de generar 1.500.000 empleos en los 4 años de gobierno.