Íngrid Betancourt pide no votar por la Coalición Centro Esperanza, ¿nueva pelea?

No cesan las peleas internas en la Coalición Centro Esperanza. Nuevamente, Íngrid Betancourt se despachó en contra del exministro de Salud Alejandro Gaviria -con quien hace poco había hecho las paces en un acto público- y lo acusó de utilizar sus maquinarias para ganar la votación que se adelantará el próximo 13 de marzo para definir al candidato oficial a la Presidencia de la República.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Betancourt asegura que Gaviria tiene “secuestrados” a los otros cuatro integrantes de la Coalición, entre los que se encuentran el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo; el senador Jorge Enrique Robledo; el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya; y el exsenador Juan Manuel Galán.

“Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria, porque tienen un compromiso legal”, esto al citar que cuando se conformó la coalición todos los partícipes firmaron un compromiso para apoyar irrestrictamente al candidato que resulte electo a la Presidencia. “Si Gaviria resulta elegido en la consulta del 13 de marzo ellos están obligados a apoyarlo como candidato presidencial o quedan amordazados y no pueden salir a decir lo que piensan”, afirmó.

En el video, de un minuto de duración, la precandidata presidencial señala que para no tener que presenciar esta “triste situación” se debe evitar votar por la Coalición Centro Esperanza en la consulta. Para Betancourt, las alianzas que ha hecho el exministro Gaviria le impiden ser el candidato a la Presidencia.

“Lo que está pasando con la Coalición es el reflejo de lo que pasa en el país, gente buena que cree que puede manejar, contener, convivir con las maquinarias, esa es la receta del fracaso”, explicó Betancourt. Frente a esta situación, citó las palabras del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus para tener “tolerancia cero” frente a este tipo de situaciones.

Las críticas de Betancourt se suman a los hechos por el senador Jorge Enrique Robledo, quien cuestionó a Gaviria, por medio de una carta, ante los apoyos que ha venido sumando para su campaña a la Presidencia, así como las alianzas que ha pactado con personas condenadas, con investigaciones y fuertes cuestionamientos jurídicos y políticos.

Frente a lo que ha venido ocurriendo, el senador Robledo -del Movimiento Dignidad- aseguró que Gaviria rompió los acuerdos que se habían hecho cuando se formalizó la coalición y empezó a juntarse con personas, según ella, con dudosos antecedentes.

Robledo detalló en Vicky en SEMANA que Alejandro Gaviria los “faltoneó” y que le incumplió a la coalición. Aclaró que desde Dignidad le reclamaron al exrector de la Universidad de los Andes, porque ya no hay confianza en él.

“Se lo digo con todo el cariño a Juan Manuel, a Sergio y a Carlos, cualquiera que me gane la consulta cargaré el maletín con toda tranquilidad, yo en eso no tengo ningún problema, pero a Alejandro Gaviria no le ofrezco eso. Se lo ofrecí hace una semana, pero les puso conejo a los acuerdos y yo con conejeros no hago política”, afirmó el candidato de Dignidad.

En medio de su carta, el senador cuestionó que con “cinismo” Gaviria ha seguido sumando toda clase de apoyos de personas con las que ellos no habrían hecho acuerdos en ese escenario.

Todo parece indicar que los acuerdos pacíficos y el discurso moderado están muy lejos de dicha Coalición, puesto cada día se suman más rencillas personales y acusaciones de un lado y otro en medio de la campaña a la Presidencia de la República.