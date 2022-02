“Quedaron secuestrados”: Íngrid Betancourt a Robledo tras críticas a Alejandro Gaviria

Siguen las discusiones dentro de la coalición de la Centro Esperanza por los apoyos que cada día suma el candidato Alejandro Gaviria. A pesar de que pactaron desde hace unos meses que no aceptarían alianzas y partidos con los que no comulgan, el exministro de Salud sigue congregando personas de esos sectores.

En las últimas horas, el senador Jorge Enrique Robledo se despachó contra Gaviria a través de una carta diciendo que incumplió lo pactado.

Esa fue una de las razones por las que Íngrid Betancourt dejó hace unas semanas la Centro Esperanza, cuando le reclamó a Gaviria por los apoyos que está recibiendo de maquinarias y de personas con investigaciones o cuestionamientos.

En medio de los reclamos de Robledo, Betancourt recalcó que por eso se fue de esa coalición y que ya es muy tarde para que los demás candidatos tomen una decisión.

“La coalición pudo tomar la decisión de impedir la entrada de las maquinarias de Alejandro Gaviria ese 29 de enero. Aquí está el resultado: quedaron secuestrados. Como lo explica Jorge Enrique Robledo, la coalición traicionó su esencia y no decide. Ojo: votar es caucionar, votar es aprobar”, comentó la víctima de las Farc.

La coalición pudo tomar la decisión de impedir la entrada de las maquinarias de @agaviriau ese 29 de enero. 👇🏽Aquí está el resultado: quedaron secuestrados. Como lo explica @JERobledo la coalición traicionó su esencia y no decide.

Betancourt, desde ese momento, le tiró pullas a Gaviria por algunas personas que habían llegado a la campaña del exministro desde el Partido Liberal y Cambio Radical. De hecho, en medio de un debate en la Universidad del Norte nombró al senador Miguel Ángel Pinto (liberal), diciendo que tiene vínculos con el narcotráfico.

Ese hecho generó que Pinto demandara a la candidata, aunque en los últimos días esa tutela fue negada por un juzgado de Bogotá por improcedente. El juez determinó que primero se debían surtir otros trámites antes de hacer solicitud de rectificación ante la justicia.

Robledo detalló en ‘Vicky en SEMANA’ que Alejandro Gaviria los “faltoneó” y que le incumplió a la coalición. Aclaró que desde Dignidad le reclamaron al exrector de la Universidad de los Andes porque ya no hay confianza en él.

Robledo afirmó que no habrá acuerdos con Gaviria si gana, a pesar de que se mantendrá en la alianza y confirmó su palabra con los demás aspirantes de ese sector, que son: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya. “En lo que tiene que ver con él y conmigo se rompieron los acuerdos”, agregó Robledo.

Aclaró que si le toca ‘cargarle el maletín’ a cualquiera de los demás candidatos, lo hará con gusto, porque esos fueron los acuerdos, pero que con Gaviria no lo hará porque los incumplió.

“Se lo digo con todo el cariño a Juan Manuel, a Sergio y a Carlos, cualquiera que me gane la consulta cargaré el maletín con toda tranquilidad, yo en eso no tengo ningún problema, pero a Alejandro Gaviria no le ofrezco eso. Se lo ofrecí hace una semana, pero les puso conejo a los acuerdos y yo con conejeros no hago política”, afirmó el candidato de Dignidad.

En medio de su carta, el senador cuestionó que con “cinismo” Gaviria ha seguido sumando toda clase de apoyos de personas con las que ellos no habrían hecho acuerdos en ese escenario.

“Sin esta coincidencia, los demás miembros de la coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año”, aseguró Robledo.

A pesar de que Gaviria ni ningún otro candidato de la Centro Esperanza se ha pronunciado, esa carta generó el rechazo por parte de algunos de los apoyos con los que ahora cuenta el académico.

El senador Horacio José Serpa le pidió que entre todos sumen y que sigan adelante. “Senador Jorge Enrique Robledo, quienes estamos con Alejandro Gaviria lo hacemos porque creemos que él es la persona llamada a unir. Su comunicado ratifica lo que pensamos de Alejandro”.

Y agregó: “Nuestra bandera es unir y construir confianza. Se equivoca Jorge Robledo. El enemigo es la pobreza y la inequidad. Avancemos unidos. ¡Con Alejandro Gaviria llegaremos a la Presidencia!”.