Alejandro Gaviria responde a señalamientos de Robledo y Betancourt, ¿qué les dijo?

Cada vez más crece la tensión en la Coalición Centro Esperanza, una de las que dicen ofrecerles a los colombianos un cambio, lejos de la corrupción y las maquinarias políticas; pero este último punto es el que ha generado gran disputa entre los precandidatos.

Por un lado, Jorge Robledo señaló el pasado viernes que Gaviria “faltoneó” a los miembros de la coalición. Un día antes, por medio de una carta, el senador y precandidato presidencial dijo que su compañero, el también aspirante en llegar a la Casa de Nariño Alejandro Gaviria, que rompió los acuerdos de la convergencia al aceptar el apoyo de dirigentes del Partido Liberal y de Cambio Radical.

“Alejandro Gaviria violó el acuerdo de la coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta”, dijo puntualmente Robledo en una carta publicada este jueves 24 de febrero y firmada junto al presidente de su partido, Dignidad, Juan Manuel Ospina.

A lo que Gaviria insiste en que no ha incumplido ningún acuerdo. “Si tengo que presentar mi agenda diaria para aprobación, estamos jodidos”, dijo en conversación con SEMANA, al reiterar que él no ha tenido apoyos colectivos, sino individuales y sin condiciones, por lo cual no lo pueden señalar de haber faltado a su palabra.

“Reivindico al derecho de tener conversaciones políticas en medio de la contienda electoral”, enfatizó. Y contrario a lo que han manifestado otros precandidatos, él asegura que honrará su palabra y cumplirá los compromisos en el conclave.

Este sábado en horas de la mañana, Íngrid Betancourt pidió no votar por la Coalición Centro Esperanza, porque asegura que los candidatos de la coalición están secuestrados por las maquinarias políticas del exministro de salud.

“Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria, porque tienen un compromiso legal”, esto al citar que cuando se conformó la coalición todos los partícipes firmaron un compromiso para apoyar irrestrictamente al candidato que resulte electo a la Presidencia. “Si Gaviria resulta elegido en la consulta del 13 de marzo ellos están obligados a apoyarlo como candidato presidencial o quedan amordazados y no pueden salir a decir lo que piensan”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Gaviria dijo en SEMANA que esa es una posición política que respeta como todas, “pero yo seguiré haciendo mi campaña y tratando de aportarle a la coalición y aportarle al país con mis ideas”, puntualizó.

Robledo detalló en Vicky en Semana: “Se lo digo con todo el cariño a Juan Manuel, a Sergio y a Carlos, cualquiera que me gane la consulta cargaré el maletín con toda tranquilidad, yo en eso no tengo ningún problema, pero a Alejandro Gaviria no le ofrezco eso. Se lo ofrecí hace una semana, pero les puso conejo a los acuerdos y yo con conejeros no hago política”.

Todo parece indicar que los acuerdos pacíficos y el discurso moderado están muy lejos de dicha coalición, puesto cada día se suman más rencillas personales y acusaciones de un lado y otro en medio de la campaña a la Presidencia de la República.