¿A dónde es que iba?: los recuerdos más simpáticos de Sofía Petro sobre su papá

En la hermosa carta que le escribieron a Gustavo Petro sus hijos, Sofía narra los mejores momentos que vivió con su padre en la campaña y los recuerdos más chistosos que tiene con él de esos días. La joven, que en la contienda electoral se ha caracterizado por su carácter y sus reflexiones sobre el acontecer político, compartió con los lectores de SEMANA las facetas más desconocidas del líder del Pacto Histórico.

“Mi parte favorita de las travesías que emprendí contigo en esta campaña fue cuando sobre las nubes vimos pedazos de montañas, atisbos de ríos y te pregunté sobre qué parte estábamos volando y qué sierra era aquella. Siempre supiste responderme. Pero lo que más me gusta de ti, lo más auténtico de acompañarte estos meses, son tus pedacitos más paradójicos. Porque siempre supiste ubicarnos por los rincones más recónditos de Colombia, pero los domingos en casa te perdías hasta para llegar a tu cuarto. “¿A dónde es que iba? ¿Dónde queda mi cuarto?”. La gente no me lo creería, pero yo espero poder disfrutar siempre de tus singulares y dulces contrasentidos”.

