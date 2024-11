Documentos que dicen 'no te sientes aquí' se exhiben en los asientos para respetar el distanciamiento social durante la ceremonia del Premio Lumiere del 12 ° Festival Lumiere, en Lyon, centro de Francia, el viernes 16 de octubre de 2020. Foto: AP / Laurent Cipriani.

Por ende, no sorprende que Japón posea la tasa de suicidio más alta del mundo. según la Organización Mundial de la Salud. En 2016, Japón tenía una tasa de mortalidad por suicidio de 18,5 por cada 100.000 personas, casi el doble del promedio mundial anual de 10,6 por cada 100.000 personas.

La respuesta instintiva sería “NO”, sobretodo por nuestro afable carácter latino, que nos lleva apoyar nuestro lenguaje no verbal en la gesticulación y las expresiones físicas de afecto y camaradería (como hablar y “dibujar” en el aire con las manos, señalar con los labios, abrazar en gran cantidad de situaciones o saludar de beso, entre otras). Lo cierto es que es una realidad que está cambiando no solo por la pandemia del coronaviurus, sino por el relevo generacional.

“ Las evidencias sobre la degradación social existen en Asia, Europa y América, y los estudios que se han desarrollado desde hace algunos años. El impacto psicológico causado por el aislamiento social recae principalmente en la generación pre-digital (generación X y anteriores), pero es posible que los millenials y centenialls lo manejen mejor, porque son nativos digitales y los estímulos virtuales que reciben desde su nacimiento pueden compararse a los que recibieron sus padres o abuelos de manera física. Por tanto para ellos dejar de recibir un abrazo en el mundo físico no tiene un impacto tan profundo como una señal de rechazo en una red social o que no les escriban en todo el día”, esta es la teoría de Viviana Orjuela, una experimentada Magíster en psicofarmacología y psicóloga colombiana, quien reside en Madrid (España) donde adelanta estudios referentes al comportamiento humano.

“El tacto una de las más importantes formas de lenguaje no verbal que tenemos y reemplazarlo con emojis o mensajes de texto inevitablemente va a conllevar al aumento de la depresión” Viviana Orjuela.

Lo cierto es que no existen casos documentados de personas que hayan perdido el sentido del tacto tras padecer covid-19, y también se ha probado que el uso de guantes quirúrgicos no es efectivo para evitar el contagio. Las manos pueden y deben ser bioseguras, pero necesitan del contacto para cumplir su propósito vital.

“El contacto personal es importante para la salud física y mental, puesto que expresiones de respeto o cariño como darse la mano, abrazarse, etc., conllevan importantes estímulos tanto físicos (la transmisión de sensaciones eléctricas a través de la médula espinal) como emocionales. El tacto una de las más importantes formas de lenguaje no verbal que tenemos y reemplazarlo con emojis o mensajes de texto inevitablemente va a conllevar al aumento de la depresión, porque esas manifestaciones virtuales no generan la carga suficiente de dopamina o serotonina que requerimos para nuestra estabilidad mental”, argumenta la doctora Orjuela.