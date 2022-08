A joven discapacitado no le permitieron entrar a Theatron, ¿discriminación? Esta es la denuncia

Una denuncia en las redes sociales este viernes 5 de agosto puso en el ojo del huracán al reconocido bar de Bogotá Theatron, debido a que una joven afirmó que el establecimiento no le permitió el acceso al lugar a su hermano, quien presenta una situación de discapacidad.

Según la joven, en conjunto con sus amigos, querían disfrutar de un buen momento en el bar con el propósito de celebrar los 18 años de su hermano, quien se encuentra en silla de ruedas, pero justamente esto último es lo que ella denuncia como el motivo por el cual no lo dejaron entrar al bar.

“Estoy sumamente estresada, sumamente enojada. Veníamos a celebrar sus 18 años y no lo quieren dejar pasar. Que no está apto, entonces que vengan otro día, ¿pero por qué debemos venir otro día si vinimos ya, hoy? Uno pierde su dinero, su tiempo, simplemente porque a ellos no les da la gana de dejarlo ingresar”, manifestó la joven.

Además, aseguró que ella ha entrado a diferentes establecimientos con su hermano y jamás les había pasado algo parecido.

“Yo puedo cargar a mi hermano. Sí, mi hermano está en silla de ruedas. ¿Y qué? Vengo con amigos que me ayudan a cargar a mi hermano. Yo siempre lo cargo igual. ¿Entonces por qué le tienen que negar el acceso? ¿Hasta cuándo este tipo de negligencias con personas con discapacidad? Porque tiene silla de ruedas, ¿ya no tiene el derecho?”, expresó disgustada.

“Ya dejen de negarle todo, por favor” fue el mensaje que publicó con el video la joven, que con lágrimas relató en TikTok los hechos.

Incluso, un rato antes había publicado otro contenido en la misma red en el que relataba que a su hermano, por ser venezolano, aunque en situación migrante legal, le han negado la tarjeta personalizada para personas con discapacidad del sistema TransMilenio, que continuamente le piden al usar el sistema.

Posiciones divididas

Ante el video, varios usuarios en Twitter y las demás redes sociales han tomado posiciones distintas. Por un lado, unos han criticado la posición del bar, que se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, y por otro, a la joven por llevar a su hermano a un lugar que —según algunos— no es apto para alguien en su condición.

Las posiciones están divididas. Un usuario de la red aseguró: “No defiendo Theatron. Pero pienso que no es el espacio más adecuado para llevar una persona en silla de ruedas. No porque sea inútil este chico. Simplemente es un espacio que no te presta la accesibilidad y la posibilidad de moverse con comodidad”.

Entre tanto, alguien afirmó sobre este último mensaje: “Él realmente dijo ‘haré un análisis superbueno’, pero siguió revictimizando a una persona discapacitada cuando todos los espacios deberían ser aptos y accesibles”.

¿Discriminación?

La misma usuaria de esa red escribió: “Theatron: se te salió el capacitismo”, haciendo referencia con ese término al “discurso discriminatorio, basado en el privilegio y la sobrevaloración de ciertas capacidades por encima de otras”, como explica el sitio web capacitismo.org.

Este portal es una iniciativa que busca hacer “evidente el último prejuicio” y que es parte del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad de España.

Este proyecto explica que “el capacitismo impregna el pensamiento, las actitudes y los comportamientos individuales y sociales. No se trata de un discurso nuevo, pues ya en las décadas de 1960 y 1970 los movimientos a favor de los derechos de las personas con discapacidad lo definieron y denunciaron como un discurso discriminatorio hacia ellas, análogo al racismo o al sexismo”.

En esa línea, la afirmación de otro tuitero encontró eco: “Pero el problema es que un sitio con tantos años ya debería tener los accesos para personas en condición de discapacidad o acaso el negocio se abrió ayer?”.

La discusión está abierta.

Los casos no cesan

La discriminación no es exclusiva. Está presente en numerosos espacios y ámbitos de la sociedad, aun en pleno siglo XXI.

Un presunto acto de discriminación, esta vez racial, se vivió en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira (Valle).

La escritora y activista de los derechos afro, Edna Liliana Valencia, denunció públicamente que después de haber pasado por el área de Migración y de registrar sus maletas, un policía la discriminó y le hizo pasar momentos incómodos antes de seguir con su viaje.

La mujer, que tiempo atrás fue presentadora en el canal RCN, les había contado momentos antes a sus seguidores en Instagram que salía del país para un compromiso muy importante. Sin embargo, todo se habría empañado cuando el uniformado habría detenido a Edna para revisarle su cabello, aunque ella se negó ante dicha petición.

“Como le dije que no, me dijo que le debía dar mi pasaporte y pasaje de abordar, se los di. Después, me indicó que debía ir a una oficina donde me iban a hacer un registro de mis objetos personales. Le reclamé insistentemente que me hacía eso, porque no me dejé tocar mi cabello, aunque él lo negó”, contó.

En el video que compartió en sus redes sociales se escucha a Edna sostener una discusión con el policía, expresándole que ve al resto de la gente pasando tranquilamente para esperar su vuelo. “No veo que le esté solicitando a los demás que les deje tocar el cabello, por qué solo me lo pidió a mí. Explícame, ¿mi cabello te parece raro, sospechoso o distinto de alguna manera?”, manifestó.

Seguidamente, Edna expresó su disgusto, diciendo: “¿Hay algún tipo de perfilamiento racial en este caso?”, a lo que el policial le respondió que solo se trataba de un control de rutina.

“Estuve en la oficina donde me mandó un control de rutina que fue solamente para mí, eso estaba vacío”, mostró en la grabación y de paso denunció que anotaron sus datos en un libro. Según la autoridad, se trató de un tema rutinario en el que llevan el control de todas las personas que pasan a revisión, pero dicha respuesta que no convenció a la defensora de derechos afro. “¿Por qué le llamó la atención llamarme a revisión, es mi cabello?”, reclamó.