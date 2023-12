“Afecta el bolsillo de los contribuyentes”: procuradora Margarita Cabello hizo duras críticas a proyecto para reformar avalúo catastral

“El avalúo catastral sobre los predios del país, sean rurales o urbanos, no se ha aumentado como debe hacerse por disposición legal año tras año, porque el Estado ha sido ineficiente, los municipios han sido ineficientes, y no pueden ahora cargarles a los ciudadanos el pago de un impuesto predial alto con fundamento de un incremento al avalúo catastral automático sobre predios que no sabemos hoy cómo están”, dijo la procuradora durante una rueda de prensa.