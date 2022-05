Alcaldía de Bogotá habilitará nueva zona de parqueo en vía | ¿Dónde será?

En la mañana de este martes 10 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Terminal de Transporte de Bogotá y la Policía de Chapinero harán el lanzamiento de una nueva Zona de Parqueo Pago en la capital del país.

Se trataría de la tercera zona que entra a funcionar en la ciudad, luego de que el 2 de noviembre de 2021 se inició la operación de la Zona de Parqueo Pago con mil cupos de estacionamiento ubicados en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94, y entre la Autopista Norte y la carrera 11.

En un principio, la implementación de esta zona inició como plan piloto y desde el lunes 22 de noviembre se empezó a cobrar por el parqueo en vía en esta zona de la ciudad.

Posteriormente, el 3 de marzo de 2022 se inauguró la segunda Zona de Parqueo Pago en Bogotá, ampliando la primera zona desde la calle 72 hasta la calle 100, entre la carrera séptima y la Autopista Norte.

Con la puesta en marcha del 🅿️ área 2 se amplían las zonas en las que puedes estacionar tu moto🛵, carro🚙 o bici🚲. Ubica un espacio disponible y parquea. Además, paga💵 sin complicaciones desde la app #ZonaDeParqueoPago-Ciudadano.



Descárgala para Android o iOS📱 pic.twitter.com/VgOGAxhRAF — Terminales de Bogotá (@TerminalBogota) March 3, 2022

En la primera área, los automóviles pagan una tarifa de $3.000 por fracción de treinta minutos, si su tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasan de las dos horas, pagan $4.600 por fracción de treinta minutos.

En el caso de las motos, la tarifa es de $2.100 por fracción de treinta minutos, si el tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, la tarifa es de $3.200 por fracción de treinta minutos.

En la segunda área de implementación, por su parte, los automóviles cancelan una tarifa de $2.600 por fracción de 30 minutos, si su tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, paga $4.000 por fracción de 30 minutos.

En el caso de las motos, la tarifa es de $1.800 por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, la tarifa es de $2.800 por fracción de 30 minutos.

Estas tarifas diferenciales responden a ese propósito de proveer una solución de movilidad que permita una amplia rotación de usuarios en las Zonas de Parqueo Pago, evitando que los vehículos se estacionen largos períodos de tiempo.

La implementación de la tercera Zona de Parqueo Pago será también en Chapinero, y el objetivo sería ampliar a la redonda las cuadras y el radio de la implementación de la primera y segunda zona.

El anuncio oficial de esta nueva zona de parqueo en vía estará a cargo del secretario distrital de Movilidad, Felipe Ramírez.

Las Zonas de Parqueo Pago están demarcadas con recuadros blancos en el piso y cuentan, además, con señalización informativa, indicando los horarios y las tarifas del servicio.

El horario de operación es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Los domingos y festivos o en horas diferentes a las del horario de servicio, el estacionamiento en estas zonas no genera cobro.

A pesar que el objetivo de la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte es el de mejorar el tránsito y evitar el uso indebido del espacio público, recién se implementó la segunda Zona de Parqueo Pago, las críticas no se hicieron esperar por la falta de organización y de control a los vehículos que se parquean indebidamente sobre la vías y los andenes, lo que hace que Bogotá sea un parqueadero a cielo abierto.

“Hay desorden a la hora de parquear porque ha faltado mucha pedagogía, aunque eso no significa que el programa no tenga sentido hacerse. El error ha estado en que inicialmente el proyecto era a una escala menor y posteriormente lo ampliaron, pero no se informó adecuadamente y esto ha generado traumatismos en la zona”, aseguró Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, en su momento.

Esta problemática de que Bogotá es un parqueadero a cielo abierto fue reconocida para la fecha por la propia gerente de la Terminal de Transporte, Ana María Zambrano, quien explicó que el objetivo de este programa es precisamente contrarrestar ese fenómeno.

“Las Zonas de Parqueo Pago son una solución de movilidad que buscan ordenar el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos, particularmente de los peatones que se ven afectados por vehículos estacionados en los andenes. Estas zonas funcionan en lugares donde ya se presentaba estacionamiento en vía pública. Lo que hizo el sistema fue regular y ordenar el estacionamiento en estas zonas y cobrar por el uso del espacio público”, afirmó Zambrano.

De esta manera, no está en duda que el pago por parqueo en vía deba implementarse, pero la realidad dista mucho del imaginario que se busca con esta medida, pues basta con hacer un recorrido por la propia localidad de Chapinero, donde los carros mal parqueados fácilmente completan filas de hasta dos cuadras en lugares en los que no está permitido, sin contar otras zonas de Bogotá donde la problemática es peor.