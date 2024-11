Alcaldía entregó a TransMilenio más de 400 nuevos buses eléctricos

En cuanto al medio ambiente, Rengifo indicó que estos nuevos buses no generan gases de efecto invernadero ni material particulado. “Con la flota eléctrica de Bogotá de 1.061 buses, es como si estuviéramos sacando de circulación a 42.000 vehículos particulares”, dijo el gerente de TransMilenio

Mal parqueo en la vía

“Los andenes son para los peatones, así como a un carro no le gustaría que un vehículo se le parquee al frente y no lo deje pasar, no podemos permitir que se siga parqueando en los andenes”, comentó Claudia López.