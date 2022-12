Alerta roja en Tumaco por las víctimas de minas antipersona

El día de ayer 21 de diciembre, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, arribó a Tumaco para liderar la primera Comisión Interseccional de alto nivel para la protección del Pacífico Nariñense. Este viaje se da para hacerle frente al aumento de casos de víctimas de minas anti personas en la región.

“Conocemos claramente la situación de la crisis en la que viven estas comunidades. Hoy esperamos que los planes, programas y proyectos que se han venido trabajando desde las distintitas instituciones, y entendiendo que este auto no empieza ahora, sino desde 2018, entreguen resultados”, expresó la vicepresidenta al iniciar la comisión, “A nosotros nos corresponde la continuidad de la implementación de las medidas que protegen a esta comunidad”.

En la reunión, Márquez conversó con las autoridades y población civil de Tumaco, quienes le describieron la situación que se está presentando en el municipio. Asimismo, escuchó las propuestas para mitigar la problemática.

Recientemente, el Hospital San Andrés E.S.E informó que la semana pasada dos mujeres de 13 y 16 años respectivamente, y un hombre de 41 años en zona rural de Tumaco sufrieron heridas en su cuerpo por entrar en contacto con minas anti persona. “La paciente de 16 años presentó amputación de miembro inferior derecho a nivel del pie, fue atendida por el equipo de cirugía. Ante la gravedad de sus heridas fue remitida a un centro asistencial de la Capital Nariñense”, manifestó el centro médico.

El Hospital San Andrés de #Tumaco informó que hoy ingresaron a esa institución de 3 personas heridas por minas antipersonales, entre ellas 2 menores. Estos hechos se han vuelto comunes en medio de la crisis humanitaria que atraviesa esa región. @COL_SIN_MINAS @DescontaminaCO pic.twitter.com/i8EgRpe7Ki — fundepaz (@fundepaz) December 15, 2022

Por otro lado, la otra mujer y el adulto presentaron heridas leves provocadas por esquirlas, según la información obtenida luego de la atención médica. El Agente Especial Interventor del hospital, Pedro Espitia Mancipe, sostuvo que “Hemos recibido varios casos por heridas de arma de fuego, artefactos explosivos improvisados y de otros hechos de violencia que se generan aquí en el territorio, el Hospital en este momento cuenta con la tecnología, el recurso humano, los insumos y todos los elementos necesarios para brindar una atención adecuada a nuestros pacientes”.

La Alcaldía de Tumaco informó que en el territorio hay presencia de aproximadamente 100 minas antipersona, por lo que se tomó la decisión de poner en confinamiento a la población. La Secretaria de Gobierno de Tumaco, Paola Gómez, comunicó que las Fuerzas Militares han llevado a cabo operativos para encontrar y desactivar los explosivos, “el Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera y los resguardos indígenas Hojal La Turbía y Gran Sábalo, es donde existen siete víctimas a causa de las minas antipersonal, hasta el momento la Armada Nacional ha logrado la desactivación de 12 artefactos”.

Durante la semana, el número de casos ha aumentado, entre los cuales una indígena fue afectada. Sumado a esto, Gómez señaló que el resguardo de Santa Rosita, ubicado en las zonas de Bajo Mira y Frontera, se presentó el desplazamiento forzado de dos familias. La Secretaria le solicitó al Gobierno Nacional tomar las medidas correspondientes para afrontar y solucionar la situación.

Índice de minas anti persona en 2022

Durante el Día Internacional de la Paz, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley que son responsables de las minas anti persona y de los desplazamientos forzados, asesinatos y violación de derechos humanos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sostuvo que “Vemos con inmensa preocupación que además del asesinato de lideresas y líderes, así como personas defensoras de derechos humanos, estos grupos, en su confrontación con el Estado y con la sociedad, siguen cometiendo prácticas que afectan a un vasto sector de la población civil”. En el 2022 se han presentado 135 casos de víctimas por las minas. Casanare, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Santander y Quindío han sido los departamentos que más han registrado datos.

“Desde aquí, desde San Andrés de Tumaco, escuchando la situación humanitaria tan terrible que están viviendo nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes. 9 personas han perdido la vida por las minas antipersonas en los territorios. Comunidades, marginales, excluidas, violentadas. No hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay acceso a educación, pero sin embargo estas comunidades siguen viviendo las consecuencias del conflicto armado”, afirmó la vicepresidenta tras culminar la Comisión en la región afectada.