Állison González, la niña que lucha por su vida tras ser arrollada por un camión en Bogotá. Esta es la historia

El pasado 6 de junio la vida de Állison Samantha González cambió radicalmente. La niña fue víctima de un absurdo accidente de tránsito que registró en la localidad de Ciudad Bolívar.

La niña de nueve años de edad, estudiante de cuarto de primaria y quien sueña con ser cantante o actriz, fue arrollada por un camión luego de que perdió el control en una empinada calle de ese sector del sur de Bogotá.

Aunque la menor recibió atención médica en el lugar por parte de una enfermera que se encontraba cerca al lugar del incidente, debido a las múltiples heridas que recibió, debió ser trasladada a la Clínica Medical de Kennedy, donde los médicos le practicaron una cirugía.

Posteriormente, fue remitida a Hospital de la Misericordia y desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

El accidente fue registrado en redes sociales a través de una fotografía en la que se ve el camión atravesado sobre el andén frente a una señal de tránsito de “no pare”.

Según se deduce de la imagen, el camión se fue en reversa por la pendiente y detuvo su marcha contra una vivienda. Se ve, además, que en el lugar se encuentra un uniformado de la Policía Nacional junto al pesado automotor y se ve a varios vecinos que observan la escena del accidente.

Igualmente, se observa una cinta de la Policía que acordona el acceso al lugar. Al parecer, el furgón presentó fallas en el sistema de frenos.

Accidente en Ciudad Bolívar en el que resultó herida la menor. - Foto: Omar Mancera/Twitter/ @omarhmancera/

Los sueños de Allison

Yulieth Mora, la mamá de la niña, dijo que el sueño de su hija es ser cantante o actriz y que guarda la esperanza de que se recupere de las graves que lesiones que recibió.

“Le hicieron lavado de las heridas y miraron que no hubiera vasos comprometidos. También, le hicieron la cirugía de reconstrucción de colon porque le quedó totalmente obstruido, el doctor me dice que por más de que intentó, no lo pudo salvar, así que lo más probable es que tenga que hacer deposiciones a través de una manguera”, detalló a City TV.

Al narrar los hechos dijo que fueron momentos de angustia los que tuvo que vivir al ver que su hija quedó atrapada por entre el camión y la vivienda a la que fue a parar tras varios metros de rodar por la pendiente.

Állison fue remitida a Hospital de la Misericordia y desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.(imagen de referencia) - Foto: Getty Images / Justin Paget

“Yo le gritaba a ese señor: ‘Por favor quite el carro, es mi hija’. La aplastó, obstruyendo totalmente su pelvis, y sus piernas quedaron sin tejidos y la cola también sin tejidos; todo totalmente abierto”, señaló.

Describió a su hija como una apasionada por la actuación, la música, el canto, la moda y la danza. “Es una niña supremamente alegre, donde llega irradia alegría, es como la luz de las fiestas. Todos la quieren, todos la aman, no importan la edad que tengan, ella es una persona muy humana” señaló.

La mamá de Állison pidió a las autoridades que se haga justicia en este caso, tras señalar que el conductor del camión “no ha puesto la cara, no ha dicho qué pasó, todo está impune; esa es la red de apoyo y ayuda que más yo solicito”. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Lo único que pido son oraciones para mi hija, mi bebé, yo sé que Diosito nos va a escuchar; uniéndonos todos en oración de que ella va a salir bien, de que ella va a estar con vida y va a estar acá con nosotros”, indicó.

La mamá de Allisón, dijo que su hija ha respondido positivamente a los estímulos de los médicos. “La pelvis, los vasos sanguíneos están bien, la corriente de sangre está fluyendo como se debe, ella recibe estímulos de piernas y responde favorablemente; lo único es que tiene las heridas abiertas porque, hasta no proceder con las caderas, no le pueden hacer cirugía plástica”, indicó.

Así mismo, pidió a las autoridades que se haga justicia en este caso, tras señalar que el conductor del camión “no ha puesto la cara, no ha dicho qué pasó, todo está impune; esa es la red de apoyo y ayuda que más yo solicito”.

Yulieth, quien es licenciada en pedagogía infantil e incluso fue docente del colegio Soles del Saber, lugar donde ocurrió el accidente, confió en que una vez su hija supere este momento difícil, pueda cumplir sus sueños.