Uribe podría ser el que posesione a Duque en la presidencia de la república

El próximo 7 de agosto, el bogotano Iván Duque se convertirá en el presidente más joven en la historia de Colombia. Con apenas 41 años, le quitará este registro al pereirano César Gaviria, quien lo ostentaba desde 1990, cuando se posesionó con 43. Puede que ese no sea el único hecho anecdótico que traiga el relevo en la Casa de Nariño. O tal vez se trate de un asunto menor. La toma de juramento del mandatario que gobernará el próximo cuatrienio podría tener un hecho sin antecedentes en toda la historia.

Álvaro Uribe, el único caso de un expresidente colombiano convertido en congresista, podría ser el encargado de tomar el juramento e imponerle la banda presidencial a Duque, quien no solo fuera su candidato presidencial, sino a quien catapultó hace cuatro años y lo condujo en la más meteórica carrera política que se recuerde. Un solo periodo como senador, sentado al lado izquierdo de su mentor, le bastó para llegar a ocupar el solio de Bolívar.

El escenario, que para muchos puede ser descabellado y pintoresco y hasta propio de una república bananera, tiene tantas posibilidades de hacerse realidad que en menos de tres semanas podría confirmarse. Se daría si el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, Álvaro Uribe resulta elegido presidente del Senado.

Ese día, cuando también se celebren 208 años del grito de Independencia de Colombia, Juan Manuel Santos instalará la nueva legislatura (2018-2022) y será su última aparición en el Capitolio en calidad de presidente. Como cada año en fecha patria, los partidos políticos eligen a los nuevos presidentes de Senado y Cámara, y a partir de lo que suceda en las próximas semanas, el Centro Democrático, el partido del presidente electo Duque, tiene todas las de ganar para ocupar la presidencia del Congreso al menos en el primer periodo de la nueva legislatura.

El uribismo ganó las elecciones del 11 de marzo al obtener 2,5 millones de votos y consiguió el mayor número de curules en el Senado, 19 en total. Esa votación estuvo jalonada por Uribe, quien sacó 870.000 votos, cifra nunca antes vista para un senador.

Al menos desde 2002, ha coincidido que los presidentes del Congreso del primer año de cada legislatura hayan sido los parlamentarios con más votos de las elecciones, y como no, que hagan parte del partido, o de la coalición de partidos que respaldarán al gobierno de turno.

Por ejemplo, en el año 2002, el antioqueño Luis Alfredo Ramos, del movimiento Equipo Colombia (disidencia del Partido Conservador), fue el que más votos sacó, 228.449, y el 20 de julio de ese año resultó elegido presidente del Senado. Tres semanas después fue el encargado de tomar el juramento a Álvaro Uribe Vélez como presidente de la república.

O en el año 2006, cuando el ganador de las elecciones parlamentarias fue el Partido de la U, fundado por Juan Manuel Santos para respaldar la reelección de Uribe. La mayor votación de este partido la obtuvo Dilian Francisca Toro, con 98.505 votos, y el 20 de julio de ese año resultó elegida presidenta del Senado (era la segunda mujer en la historia que ocupaba esa dignidad). El 7 de agosto de ese año fue la encargada de imponerle la banda presidencial a Uribe, primer presidente de la república en ser reelegido de forma inmediata. Aquella posesión, entre otras, será recordada porque Toro le puso a Uribe la banda presidencial al revés.

En 2010 y 2014 el Partido de la U volvió a ser el más votado en las legislativas. Juan Lozano obtuvo la mayor votación del partido, pero prefirió ser presidente de la colectividad, por lo que Armando Benedetti fue el encargado de posesionar a Santos.

Cuatro años después sería otro barranquillero, José David Name, el encargado de tomar juramento a Santos tras su reelección Ese año los mayores electores de La U fueron Musa Besaile y Ñoño Elías, pero como ya venían siendo cuestionados por ser los mayores endulzados con la mermelada estatal, prefirieron no generarle mucho ruido a la posesión de Santos, tras una campaña política tan polarizada como la actual. Cabe recordar que en 2014 el senador con más votos fue Jorge Robledo (Polo) con 191.000 votos, pero como hacía parte de la oposición no tenía la más mínima posibilidad de ser elegido presidente del Congreso.

¿Y cómo se llega a esta decisión? Desde el momento en que hay presidente electo, como en el caso de Duque, este empieza a reunirse con los demás partidos políticos con el fin de buscar la mayor gobernabilidad en el Congreso. En este caso lo que se espera es que Cambio Radical, La U, conservadores y liberales terminen haciendo coalición con el Centro Democrático, que de la oposición pasaría a ser el partido de Gobierno. En las próximas semanas se conocerán noticias de los acuerdos que se alcancen, entre ellos la forma en la que se repartan, por cuatro años, las dignidades en el Capitolio.

Se da por hecho que el próximo presidente del Congreso pertenecerá al Centro Democrático, y si se mantiene la tradición de que sería en manos de su candidato más votado, Uribe sacó el pasado 11 de marzo 870.000 votos, cifra que nunca antes un senador en Colombia había acumulado.

Es probable que el 20 de julio, la bancada del Centro Democrático postule a Uribe a la presidencia del Senado. De ser así tendría mayorías en la próxima plenaria para salir elegido. Si es así el próximo 7 de agosto tendría que ser el que tome juramento a Duque, y la escena dejaría atónito a más de uno: A la izquierda Juan Manuel Santos, presidente saliente; en la derecha Duque, su sucesor; y en la mitad Uribe presidiendo la sesión del Congreso en pleno con la que arranca el nuevo mandato.

Todo esto traería el nuevo Congreso, en el que además se estrenarán diez congresistas (5 senadores y 5 representantes) de las desmovilizadas Farc: se estrenaría la curul del perdedor de la segunda vuelta, en este caso Gustavo Petro; Antanas Mockus, segundo senador más votado (539.000) podría ser vicepresidente del Senado, y la pregunta que muchos se hacen es si la oposición que hará Jorge Robledo (el tercer más votado, con 226.000) será dentro de la bancada de oposición que liderará Petro, o será “cada lora en su estaca”, a pesar de que las mayorías del Polo respaldarán al exalcalde en la segunda vuelta.

Otra cosa es que Uribe prefiera no sentarse al lado de Santos el 7 de agosto, que renuncie a vanidades de cualquier tipo y que pida a su bancada del Centro Democrático no ponerle presión más añadida al nuevo presidente de Colombia. Pero que Uribe sea el presidente del Congreso está entre las posibilidades.