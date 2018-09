Las siete claves del primer discurso de Duque

La primera reacción que se conoce del expresidente Uribe ante el triunfo de su candidato resultó breve y parca: “Por Colombia Gracias a Dios; Dios premia la buena fe. Iván Duque presidente. Marta Lucía Ramírez vicepresidente”, escribió en su cuenta en Twitter el exmandatario. Un saludo escueto que contrasta con la histeria que desató el propio Duque cuando expresó su agradecimiento a Uribe en la sede campaña tras alzarse con el triunfo en las urnas. “¡Gracias presidente Uribe!”, dijo Duque y el auditorio reventó en aplausos y aclamaciones.

Iván Duque luego de votar en segunda vuelta



Durante su primer discurso como presidente electo, Iván Duque hizo un llamado a la unidad, a pasar la página de la vieja política y dio la bienvenida a una nueva generación. “Ha llegado el momento de la esperanza y de mirar hacia adelante. Una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos”, afirmó Duque quien obtuvo 10,3 millones de votos, el 53,98 por ciento de la votación total.

No obstante el llamado a la unidad del nuevo presidente su intervención en la tarima no estuvo ausente de pullas a su contrincante, Gustavo Petro, quien previamente tuvo un discurso donde anunció que encabezaría la oposición al nuevo gobierno. “No hay espacio para las divisiones. No se trata de duquismo o petrismo, se trata de una Colombia para todos nosotros”, afirmó Duque.

Además agregó que la política de la decencia es la que quiere el país. “Somos una sola Colombia, en medio de nuestras diferencias. Hay que pensar en lo que nos une y no en lo que nos divide. No vamos a despojar a nadie. Mi objetivo no es ser presidente, mi objetivo es la transformación de Colombia en el país próspero que tanto anhelamos”.

El nuevo presidente invitó a realizar un pacto por Colombia para “volver a crecer, acabar con la pobreza extrema y expandir la clase media”. En ese sentido se comprometió con elegir en su gabinete a las personas con la mejor formación y el mayor compromiso ético. Y anunció que en un 50 por ciento estará conformado por mujeres.

En otro momento de su discurso el exsenador del Centro Democrático afirmó que una de sus banderas será la lucha contra la corrupción. De hecho se montó en la consulta anticorrupción. También prometió que le devolvería la seguridad al país. Y se comprometió a no fracturar la justicia y a no hacer trizas los acuerdos de paz. En materia económica, habló de una reforma rural y una reforma tributaria que fomente el emprendimiento, mientras que anunció reformas sociales en materia de educación, salud y cultura para buscar una mayor equidad.

Iván Duque la mañana del 17 de junio de 2018, rodeado por seguidores y medios de comunicación

Sin embargo, durante su discurso no habló de temas que había abordado cuando ganó la primera vuelta presidencial como la reforma pensional, y “el fin a la mermelada” como pauta en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Tampoco hizo referencia a la cadena perpetua para los violadores y asesinos de mujeres, entre otros temas.

Y es que lo que no dijo en su discurso es tan importante como lo que sí dijo. A continuación, las 10 claves del discurso de Duque como presidente electo:

1. Llamado a la unidad

Con un llamado a pasar la página y dejar los odios arrancó el nuevo presidente de la república su discurso. “Voy a entregar todas mis energías para unir a nuestro país”, afirmó Duque quien agregó que no quiere más divisiones y que no hay ciudadanos vencidos: “No reconozco enemigos ni mantengo odios hacia ningún colombiano. Se trata de mirar hacia el futuro, por el bien de todos”.

2. Sí a la consulta anticorrupción

El nuevo presidente prometió que una de sus banderas sería una lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo. “Acogemos las propuestas de la consulta anticorrupción e iremos más allá. Hay que gobernar con transparencia y eficacia para que los ciudadanos vuelvan a creer en las instituciones”, afirmó. Sin señalarlo expresamente, Duque atendió una petición hecha por su contendor Gustavo Petro quien minutos antes, al aceptar la derrota, pidió al electo presidente que respondiera apoyando la consulta si “¿la presidencia estará del lado de la lucha contra la corrupción?”

La iniciativa, promovida desde cero –y contra viento y marea– por el Partido Verde, fue recientemente aprobada por el Congreso y respaldada por el gobierno de Santos. Petro recogió el proyecto hace apenas unos días al concretar el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus, las dos figuras de mayor peso entre los Verdes, y ahora el electo presidente se suma a la iniciativa cuyo reto no es nada fácil.

La fecha proyectada para realizar la consulta es el próximo 26 de agosto y esta debe obtener cerca de 12 millones de votos (la tercera parte del censo electoral) para salir avante. Hay quienes dicen que convocarla para una fecha tan próxima cuando aún hay agotamiento electoral dificulta las posibilidades de éxito. La capacidad de convocatoria y el liderazgo del presidente Duque, que se posesionará el 7 de agosto, tendrán como primera prueba de fuego esta consulta que no se inventó él pero en cuyo bus se acaba de montar.

3. Mayor seguridad y justicia

El jefe de Estado electo se comprometió a buscar la construcción de consensos para que Colombia tenga una justicia eficaz, oportuna y más cercana a los ciudadanos. “No vamos a fracturar la justicia”. Sin precisar más, esa frase se comprendió como un parte de tranquilidad para quienes han visto con alarma la idea de Duque de producir un revolcón a nivel de las altas cortes para redefinir la arquitectura judicial del país en torno a una sola súper corte.

En las últimas semanas el candidato del Centro Democrático había asegurado que esa cirugía no contemplaría revocatoria de magistrados en ejercicio, y que se adelantaría de forma consensuada con la rama judicial. Tal parece que la frase que usó hoy aludo a ese mismo compromiso.

Por otra parte Duque afirmó que recuperará el valor democrático de la seguridad en las calles de las ciudades y en el campo pues “una sociedad libre de miedo es una sociedad en verdadera paz”. De esa forma, hizo un guiño al electorado que añora la forma de microgerencia que hizo popular Álvaro Uribe a través de los llamados consejos comunitarios. Duque retomará ese formato y la primera zona roja del país que visitará será el Catatumbo, un auténtico polvorín en el nororiente del país adonde confluyen todas las expresiones de inseguridad.

4. Ni trizas ni risas

“No vamos hacer trizas los acuerdos” afirmó Duque. Sin embargo, tal como lo prometió en campaña, aseguró que habrá correcciones a lo pactado con las Farc para que las víctimas sean el verdadero centro del proceso y poder así garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición. La paz de Colombia es un anhelo de todos. “Hoy somos todos amigos de construir una paz, que preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera la desmovilización y que permita que llegue nuevamente la inversión al campo”.

5. Revolcón en el campo

El nuevo presidente se comprometió con una gran reforma rural para llevar los bienes públicos a esa población excluida por tantos años. Y enfatizó que, en lugar de fractura, protesta social y seguir incentivando los odios, hay que buscar la armonía entre la agroindustria y el pequeño campesino para que nuestros productos lleguen al mundo.

6. Emprendimiento y economía naranja

Duque afirmó que realizará una simplificación del esquema tributario que respetando la responsabilidad fiscal permita generar más empleo y fomente el espíritu empresarial, desde la pequeña hasta la gran empresa para expandir la clase media y derrotar la pobreza extrema. Tiene que ser un país de oportunidades. Se comprometió a que un eje transversal de sus políticas sea la sostenibilidad ambiental.

7. Reformas sociales

“Nos vamos a convertir en la nación de la justicia social y la política de la equidad”, afirmó el nuevo presidente quien insistió que en materia de educación trabajará por la jornada única y el bachillerato técnico. En materia de salud afirmó que seguirá con un sistema basado en el aseguramiento pero que trabajará por mejorar la calidad del sistema. También dijo que la cultura y el deporte son el mayor talento de los colombianos. Así mismo se comprometió a presentar un proyecto ley en favor de “los veteranos” que favorecerá las condiciones socioeconómicas de quienes han portado el uniforme de la patria.