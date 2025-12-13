A Juliana Guerrero no la amilanaron los escándalos en su contra, que el país conociera que les mintió a los ciudadanos, que engañó al Estado cuando dijo que era contadora pública y que la Universidad San José la pusiera al descubierto, anulara su título profesional y argumentara que no fue a clases.

Desvinculada del Gobierno de Gustavo Petro y sin responder por lo ocurrido, apareció el 8 de diciembre en una fotografía en el Cesar respaldando la lista al Congreso por el Frente Amplio, liderado por el precandidato presidencial Roy Barreras, y no la del Pacto Histórico.

Esa imagen, divulgada en medios locales, generó especulaciones; entre ellas, un posible distanciamiento entre ella y Petro de cara a 2026. En la fotografía aparecen Luis Fernando Quintero (hermano del representante Carlos Felipe Quintero, a quien el Partido Liberal le negó el aval para aspirar al Congreso), Lina de Armas y Ómar Benjumea (exalcalde de Codazzi, la tierra de Guerrero, quien fue investigado por el Comité de Ética de la Alianza Verde por un presunto hecho de corrupción en su alcaldía). En la foto faltó Arturo Calderón.

Juliana Guerrero. | Foto: SEMANA

Todos están avalados por En Marcha, el Partido Ecologista Colombiano y la Alianza Verde. Juliana –le dijeron varias fuentes a SEMANA– siempre ha respaldado a Benjumea y a los Verdes. Y en esta oportunidad no fue la excepción. No apoyó la lista del Pacto Histórico integrada por Alexandra Pineda, petrista en Cesar, aliada del exjefe de gabinete Alfredo Saade y exasesora de la Agencia Nacional de Tierras.

“Es una decisión estratégica para el departamento, no se puede ganar aplicando la misma fórmula con la cual se perdió hace cuatro años. Es necesario abrir el panorama político y los actores, no solamente del Pacto Histórico, sino del progresismo; el frente amplio en muchos territorios es el empujón que se necesita para que se lleguen a las instancias de poder”, respondió Guerrero a SEMANA.

La gente del Pacto en Cesar no quiere a Juliana y ella tampoco les tiene estima, contó una fuente cercana a este medio. “Cada quien busca sus propios espacios y no tiene ninguno. No representa electoralmente nada”, contó otra petrista, quien pidió reserva de su nombre.

Roy Barrera recibió el respaldo de Juliana Guerrero en el Cesar. | Foto: Samantha Chavez

Aun así, la fotografía de Guerrero con los políticos de Roy Barreras no gustó porque no está claro si ella fue enviada por el propio Petro, con quien la joven costeña tiene cercanía. “No responderé a esa pregunta. Lo lamento”, dijo.

Esa división en Cesar, motivada por Guerrero, podría abrirle un espacio más grande a la lista del Partido Conservador liderada por Ape Cuello, el silencioso y poderoso congresista que promete repetir curul una vez más, en esta oportunidad con el respaldo del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y otras 16 alcaldías.

En la lista están Kaleb Villalobos, quien amasa el poder de Corpocesar; Celenia Acosta y el hoy parlamentario Libardo Cruz, quien ya no tiene el respaldo del clan Gnecco.

La imagen de Juliana Guerrero al lado de los aspirantes por el frente amplio llevó a especular sobre su futuro. En Cesar, algunos pronosticaron que buscaría la Gobernación, pero ella lo negó. “No tengo ninguna aspiración proselitista por el momento”, aclaró.

Juliana Guerrero salió del Gobierno Petro. | Foto: Suministrada

Guerrero no tiene votos ni estructura política. Y en Codazzi, una población de casi 80.000 habitantes, donde Gustavo Petro le ganó en segunda vuelta a Rodolfo Hernández con una diferencia de 5.174 votos, la conocieron por el escándalo de la falsificación de sus títulos profesionales y los vuelos millonarios que hizo cuando trabajó en el Ministerio del Interior.

“Es una desconocida local y una conocida nacional”, coinciden varios periodistas políticos de Cesar. No obstante, ella aprovecha la visibilidad que obtuvo cuando trabajó al lado de Petro para hablar, en ocasiones, a nombre del Gobierno. “Es demasiado impopular”, le resumió a SEMANA un líder político de Valledupar.

Juliana llegó a la campaña del Pacto Histórico al Congreso en 2022 porque la llevó René Hernández, un maestro universitario del Cesar cercano a la izquierda, pero terminó protegida por Gustavo Petro.

Armando Benedetti la recibió en el Ministerio del Interior y se convirtió en su aliado. Ella, al final, recompensó a Hernández porque consiguió que lo nombraran director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior por varios meses.