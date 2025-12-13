Dumar David Guevara Turriago, exviceministro de las Diversidades del Ministerio de la Igualdad, fue retirado del cargo luego de haber insultado a Andrea Petro y a Mary Luz Herrán, hija y exesposa del presidente Gustavo Petro. Internamente, funcionarios y directivos aseguran que la mano derecha del ministro Juan Carlos Florián presionaba y maltrataba al equipo, especialmente cuando se trataba de contratación.

El punto más alto de las presiones de Guevara Turriago ocurrió horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, de cara a las elecciones de 2026, y que comenzó el pasado 8 de noviembre.

En las 48 horas anteriores, el Ministerio de la Igualdad y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial reportaron 32 procesos en la contratación pública, entre convenios y contratos, por 26.811.174.557 pesos. Algunos fueron cargados en la plataforma solo minutos antes de las 12 de la medianoche.

Dumar Guevara, exviceministro de las Diversidades. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Tras bambalinas, Guevara, asesor del despacho del ministro, jefe de gabinete y viceministro encargado, presionó a Xavier Andrés Medina Martínez, subdirector de Contratación, hasta provocar su salida del cargo.

Fuentes internas le informaron a este medio que, horas antes de la fecha límite, la mano derecha del ministro Florián habría buscado dejar listos 14 convenios interadministrativos de Centros Integrales para la Diversidad, los cuales iban a entregar sumas millonarias a las regiones, con el fin de crear centros de atención para minorías.

Sin embargo, el subdirector de Contratación no lo permitió porque ninguno cumplía los requisitos que la ley exige para estos procesos.

Así lo relata una tutela accionada por Medina Martínez en contra del Ministerio de la Igualdad, radicada el pasado 9 de diciembre, en la que el funcionario aseguró que fueron vulnerados sus derechos al trabajo, dignidad humana, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada y principio de igualdad.

Támara Ospina, viceministra de las Mujeres, asegura que también fue víctima de los maltratos de Guevara y respalda la versión del exsubdirector de Contratación. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El documento, que conoció SEMANA, detalla cómo fue en la víspera del 8 de noviembre en que Guevara lo violentó verbalmente, así como a otros trabajadores encargados de la contratación.“Se encontraba molesto y en diversas ocasiones maltrató verbalmente al suscrito y al equipo de la Subdirección de Contratación, esto ocurrió en diversas horas de la noche (entre las 7 p. m. y 12 p. m.)”, manifestó Medina en el documento.

Y agregó: “En su molestia, con improperios, exigía el cargue de unos convenios que debían suscribirse con entes territoriales, los cuales le manifesté en diversas ocasiones no podían subirse al Secop, dado que tenían unos pendientes, los cuales podían configurar una falta, incluso disciplinaria, si actuábamos con ligereza”.

Además, aseguró que el equipo venía trabajando jornadas de más de 12 horas, por lo que no se debía a demoras de la subdirección que dirigía.

Incluso, el exsubdirector aseguró, bajo juramento, que Guevara los amenazó con que “rodarán cabezas”, en caso de no lograr suscribir los convenios antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

SEMANA conoció que, por supuestas presiones del exviceministro, se habrían generado salidas de al menos ocho directivos. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Días después, Lida Rodríguez, secretaria general de la entidad, le manifestó a Medina que el ministro Juan Carlos Florián y algunos miembros de su despacho estaban molestos con lo ocurrido. La funcionaria, a nombre del jefe de la cartera, pidió su renuncia para calmar la “ira del ministro”.

La renuncia del subdirector se aceptó el 14 de noviembre, siete días después de la entrada en vigencia de la norma. Medina, en el documento, aseguró que no fue una salida voluntaria. Además, exige su reintegro a la entidad, dado que es un padre cabeza de familia, con un hijo en condición de discapacidad.

“Es una basura”

SEMANA conoció un chat en el que Támara Ospina Posse, viceministra de las Mujeres, asegura que ella también ha sido víctima de malos tratos de Guevara y que incluso cuenta con una grabación en la que este le grita.

“Es una basura. Yo lo tengo grabado en una llamada gritándome. Y acusándome de hacer manejos indebidos y de cosas paila (sic)”, manifestó la viceministra en la conversación obtenida por este medio.

E incluso dijo: “Y tengo cinco compañeras que están dispuestas a denunciarlo por acoso laboral. De la subdirección de contratos”.

En otro aparte, la viceministra asegura que las irregularidades en la entidad se estarían gestando por medio de “unidades de gestión” y que “por ahí van a sacar acueductos, hambre cero y jóvenes”.

En la conversación, la viceministra menciona el caso de Xavier Medina, manifestando: “Dumar lo echó como un perro porque se negó a sacar un convenio”. “Quiere contar todo lo que sabe. Para que el jefe sepa y disponga”, dijo la alta funcionaria de la cartera sobre el exsubdirector de Contratación.

Juan carlos floriánMinistro de la Igualdad | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Lo cierto es que el Ministerio de la Igualdad, cerca de su disolución, que sería el próximo 20 de junio, en caso de no ser revivido por el Congreso de la República, cada vez muestra menos resultados y más tensiones internas que impiden el avance de las políticas que tiene a cargo.

SEMANA conoció que, por supuestas presiones del exviceministro, se habrían generado salidas de al menos ocho directivos. Entre ellas, la de Pablo Francisco Pardo, exviceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza.

Su salida se presentó luego de que el Ministerio de la Igualdad tomó la decisión de firmar un convenio con la Alcaldía de Valledupar para la construcción de un sistema de alcantarillado para el corregimiento de Atanquez, que busca impactar al resguardo indígena kankuamo, por 48.521.064.789 pesos.

Este estaba a su cargo previo a su salida, cuando el viceministro resaltó, en un correo obtenido por SEMANA, que aún no estaba listo para su suscripción, por lo que podría no alcanzar a firmarse antes del inicio de la Ley de Garantías.

“En ese sentido, reiteramos que, de no contar con la aprobación de la secretaría general y firma por parte del ministro de la resolución de evaluación y priorización para poder desarrollar los pasos requeridos para la contratación, no lograremos la suscripción del convenio con el ente territorial antes de la Ley de Garantías”, manifestó el exviceministro en un correo, con fecha del 31 de octubre de 2025.

El exsubdirector de Contratación, Xavier Medina, dice haber renunciado por presiones del exviceministro y pide ser reintegrado a la cartera. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Luego, el 5 de diciembre de 2025, el despacho del ministro solicitó dar vía libre a la firma del convenio interadministrativo, notificando al entonces viceministro.

Con una apropiación vigente de cerca de 1,2 billones de pesos, la ejecución de la cartera deja mucho qué desear, incluso con acusaciones contra el ministro Florián por supuestamente haber inflado las cifras a su favor.

El próximo 20 de junio, si no se salva en el Congreso, el Ministerio de la Igualdad desaparecerá como una cartera multimillonaria que no supo poner en acción sus ideas y que no tuvo mayor impacto en la vida de las minorías que votaron masivamente a favor del presidente Gustavo Petro.

SEMANA intentó consultar al ministro Juan Carlos Florián, a Dumar Guevara y a la viceministra Tamara Ospina, pero ninguno de ellos atendió a los llamados.