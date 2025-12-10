SEMANA revela la historia del distanciamiento entre Andrea Petro y el viceministro de Igualdad que lo llevó a llamarla “HP” y a quedarse sin cargo

Mary Luz Herrán —la exesposa del presidente Gustavo Petro— reconoció a SEMANA que Dumar Guevara, hoy viceministro de Igualdad, quien llamó “HP” a su hija, Andrea Petro, llegó al anillo más cercano de la familia presidencial gracias a ella.

Lo conoció en Acacías, Meta, porque él pertenecía a un nodo de la Colombia Humana llamado Generación Humana; era uno de los dos grupos juveniles que acompañaron la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro.

Él —de acuerdo con Herrán— le dijo que quería trabajar con ella. Y así ocurrió en noviembre de 2022, cuando Petro ya estaba elegido. “Trabajó muy bien, muy buen trabajador, no se lo puedo quitar”, le expresó la expareja del presidente a este medio.

Gustavo Petro, Dumar Guevara, Andrea Petro y Mary Luz Herrán. | Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: CORTESÍA/FOTO3: SEMANA/FOTO3: SUMINISTRADA.

En mayo de 2023, Andrea Petro visitó Colombia y conoció a Dumar Guevara en una reunión. “Ella necesitaba un asistente y se lo llevó. Me dijo: ‘Mamá, yo quiero que Dumar me acompañe’. Pensaba que, por estar conmigo, podía tener ciento por ciento confianza en él”, afirmó Herrán.

La confianza entre la hija del presidente y Dumar Guevara llegó a tal nivel que ella contempló su nombre para que asumiera la presidencia de la Organización Colombiana para Migrantes o representante legal.

“Ella quería entregarle todo a Dumar, pero él resultó que se obnubilaba con la hija del presidente, se descrestaba y empezaba a tener actitudes que no me gustaban”, contó.

En diciembre de 2023, Mary Luz Herrán pasó Navidad y Año Nuevo en Girardot, en la casa de unos amigos, y asistieron Andrea Petro y Dumar Guevara.

Andrea Petro, hija del presidente Petro, y Dumar David Guevara, viceministro de Igualdad encargado. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Universidad de los Llanos

“Él empezó a acaparar a mi hija, a quitarme del lado de ella, no dejaba que ella hablara sola conmigo y le dije a Andrea que no me gustaba esa actitud”, narró Herrán a SEMANA.

Meses después ocurrieron diferencias entre Andrea Petro y Dumar Guevara y llevó a la hija del presidente a publicar un comunicado de prensa el 15 de junio, donde anunció oficialmente al país la salida de Guevara de su fundación. En ese momento era secretario general.

“Esta decisión se basa en una serie de circunstancias y eventos recientes que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación. Por lo anterior, hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna que ha revelado comportamientos que van en contra de los estándares éticos y profesionales que esperamos de todos nuestros empleados”, se lee en el oficio.

Luego, desde la Organización Colombiana para Migrantes emitieron otro comunicado, en el que aclararon que Dumar David Guevara Turriago, “si bien es cierto fue desvinculado”, el motivo “de la misma formalmente obedeció a la manifestación expresa de retiro unilateral y voluntario, y no a un despido”.

Andrea Petro anunció depsido de Dumar David Guevara Turriago de la Organización Colombiana para Migrantes | Foto: @danielmachadophoto, maquillaje y estilismo @byyauresanchez - twitter @dumar_guevara

Agregaron en el comunicado: “Entre las partes nunca se generó una relación de naturaleza laboral, sino verbal de manera temporal, bajo la autonomía de la voluntad de las partes y con atención a las normas del Derecho Civil”.

Guevara —quien amenazó con denunciarla a la Fiscalía— se molestó con el comunicado y empezaron los enfrentamientos con Petro.

En agosto de 2025, cuando Andrea Petro visitó el Ministerio de Igualdad junto con su madre, Mary Luz Herrán, la primera esposa que tuvo el hoy primer mandatario, se sorprendieron porque Dumar era viceministro de Igualdad. Su cercanía con el ministro Juan Florián lo llevó a ese cargo.

Allí se reunieron con Charlotte Callejas, la actual viceministra de las Mujeres, para hablar sobre los programas de migración y discapacidad que tiene el Ministerio.

Esa visita no le gustó a Guevara, quien empezó a escribir unos chats vía WhatsApp con algunos de sus compañeros.

“Viene la Andrea Petro a las 10:00 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en uno de los mensajes que escribió Guevara y que reveló el diario El Colombiano.

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘Ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía, jajaja, qué tal las hps, fuera cierto, las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos, jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”, se lee en otro de los chats publicados por ese diario.