Exesposa de Petro contestó por viceministro de Igualdad que la llamó “hp”: “Demuestran la vulnerabilidad en la que estamos”
La mujer no se quedó callada ante la controversia que se ha desatado por los insultos del funcionario.
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se sumó a su hija Andrea Petro y respondió a la polémica que se desató después de que se conociera que el viceministro de Igualdad encargado, Dumar David Guevara, las llamó “hp” y “descaradas”.
Todo salió a la luz tras la publicación de los chats por parte del diario El Colombiano. En la conversación, que haría parte de un grupo en el que están varios funcionarios del Ministerio de la Igualdad, el funcionario aseguró que impediría que las mujeres se vieran con Juan Carlos Florián, quien para ese momento era el jefe de la mencionada cartera.
La expareja del jefe de Estado contestó en la misma línea que su hija y por medio de su cuenta de X sostuvo: “Al igual que mi hija, los chats revelados en prensa hoy demuestran la vulnerabilidad en la que estamos”.
“Lamentable que venga desde este lado. Esto no debió ocurrir”, agregó.
Antes de esto, Andrea Petro había manifestado que ella y su progenitora merecían respeto y, además, aclaró que fueron al Ministerio después de que le pidieran que diera una charla sobre emprendimiento y población migrante.
Por el momento y pese a la polémica que se ha desatado, el viceministro no ha dicho nada acerca de lo que escribió en el chat y que hoy lo tienen en el ojo del huracán.
Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos.— Andrea Petro (@andreapetro91) December 7, 2025