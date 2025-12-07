Suscribirse

Confidenciales

Exesposa de Petro contestó por viceministro de Igualdad que la llamó “hp”: “Demuestran la vulnerabilidad en la que estamos”

La mujer no se quedó callada ante la controversia que se ha desatado por los insultos del funcionario.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
8 de diciembre de 2025, 12:41 a. m.
Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, y Dumar David Guevara Turriago, viceministro encargado de la Igualdad.
Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, y Dumar David Guevara Turriago, viceministro encargado de la Igualdad. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @dumar_guevara

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se sumó a su hija Andrea Petro y respondió a la polémica que se desató después de que se conociera que el viceministro de Igualdad encargado, Dumar David Guevara, las llamó “hp” y “descaradas”.

Todo salió a la luz tras la publicación de los chats por parte del diario El Colombiano. En la conversación, que haría parte de un grupo en el que están varios funcionarios del Ministerio de la Igualdad, el funcionario aseguró que impediría que las mujeres se vieran con Juan Carlos Florián, quien para ese momento era el jefe de la mencionada cartera.

La expareja del jefe de Estado contestó en la misma línea que su hija y por medio de su cuenta de X sostuvo: “Al igual que mi hija, los chats revelados en prensa hoy demuestran la vulnerabilidad en la que estamos”.

Lamentable que venga desde este lado. Esto no debió ocurrir”, agregó.

Antes de esto, Andrea Petro había manifestado que ella y su progenitora merecían respeto y, además, aclaró que fueron al Ministerio después de que le pidieran que diera una charla sobre emprendimiento y población migrante.

Por el momento y pese a la polémica que se ha desatado, el viceministro no ha dicho nada acerca de lo que escribió en el chat y que hoy lo tienen en el ojo del huracán.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siguen los ataques contra la Fuerza Pública: guerrilla disparó ráfagas de fusil a estación de Policía en Tolima

2. Dani Duke, novia de La Liendra, se defendió tras confesión sobre el expresidente Álvaro Uribe: “Jamás debería ser una excusa”

3. Eliminación de Boca Juniors es mala noticia para Juan Fernando Quintero y River Plate: Conmebol lo oficializó

4. Bayern Múnich pierde a Luis Díaz: lista de partidos que no jugará y fecha de regreso que preocupa a Kompany

5. Presidente Petro denunció hallazgo de cuerpos en el mar que podrían ser por bombardeo de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mary Luz HerránMinisterio de la Igualdad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.