Exesposa de Petro contestó por viceministro de Igualdad que la llamó “hp”: “Demuestran la vulnerabilidad en la que estamos”

La mujer no se quedó callada ante la controversia que se ha desatado por los insultos del funcionario.

8 de diciembre de 2025, 12:41 a. m.