POLÍTICA

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Uno de los casos señalados corresponde al Ministerio del Trabajo que, mediante el Decreto 0052 de 2026, creó 1.141 cargos temporales con vigencia hasta diciembre de este año.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 3:01 p. m.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá. Foto: Tomada de X @ABarriosBernal

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en medio de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional, el concejal de Bogotá Andrés Barrios lanzó una dura advertencia sobre lo que calificó como una “feria de contratos” en entidades clave del Estado, con miles de nuevos cargos creados o ampliaciones de planta en pleno año electoral.

Concejal de Bogotá Andrés Barrios reclamó por los impactos negativos que estaría teniendo la paz total en la capital

Según el cabildante, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no responden a criterios técnicos ni a necesidades urgentes de la administración pública, sino a una estrategia política para fortalecer estructuras territoriales de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. “El empleo público se está usando para construir operadores y lealtades”, aseguró.

“Un Estado no crea más de mil cargos temporales semanas antes de la Ley de Garantías por casualidad. Los crea cuando necesita operadores, lealtades y estructura territorial. Dicho sin rodeos: para aceitar la maquinaria”, afirmó el concejal Barrios.

Concejal Andrés Barrios denuncia que el Minigualdad tiene frenados 36.000 millones de pesos destinados a la prevención de violencia contra la mujer
Concejal Andrés Barrios
Concejal Andrés Barrios. Foto: Cortesía a SEMANA

Uno de los casos señalados corresponde al Ministerio del Trabajo que, mediante el Decreto 0052 de 2026, creó 1.141 cargos temporales con vigencia hasta diciembre de este año.

Política

Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

Política

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

Política

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

Política

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

Política

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Política

Gustavo Petro dio inesperado regaño a uno de los asistentes a un evento: la incómoda situación quedó registrada en video

Política

Petro reaccionó a video de soldado que dice que lo ama por el nuevo salario mínimo para la Fuerza Pública: “La alta moral”

Política

Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

Política

Desde el Centro Democrático piden aclarar si los militantes tienen libertad para apoyar a candidatos fuera del partido para el 2026

Política

Escisión del Centro Democrático: esto indican los estatutos sobre el pedido de José Félix Lafaurie

Aunque el Gobierno argumenta una mayor carga laboral por la reforma laboral, Barrios cuestionó el momento y el alcance de la medida, al advertir que se adopta semanas antes de que empiece a regir la Ley de Garantías.

“Estoy seguro de que te volveré a ver”: concejal Andrés Barrios, quien estuvo el día del atentado de Miguel Uribe, escribió una carta a su amigo
Concejal Andrés Barrios.
Concejal Andrés Barrios. Foto: Andrés Barrios

En el Ministerio de la Igualdad, la denuncia apunta a la destinación de más de $ 70.500 millones para vincular a más de 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, además de la tercerización de contratos logísticos por cerca de $ 69.000 millones.

El concejal alertó, especialmente, sobre el programa Jóvenes en Paz, donde, pese a millonarios recursos ejecutados, se registró una alta deserción y persisten dudas sobre los mecanismos de control.

Salario mínimo 2026
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Barrios también cuestionó al Ministerio de Salud, que avanza en la posible creación de 535 cargos de carrera administrativa, con un costo anual superior a $ 74.000 millones, en medio de la crisis del sistema y la escasez de medicamentos. A esto se suma la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección, que ya genera preocupación entre organizaciones sindicales.

Más de Política

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

Diana Osorio

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

ED 2258

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

El presidente Gustavo Petro hizo pasar un momento incómodo a su exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

Gustavo Petro dio inesperado regaño a uno de los asistentes a un evento: la incómoda situación quedó registrada en video

Gustavo Petro y soldados celebrando por aumento del salario mínimo.

Petro reaccionó a video de soldado que dice que lo ama por el nuevo salario mínimo para la Fuerza Pública: “La alta moral”

Iván Cepeda y las demandas en su contra en el CNE.

SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio.

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Noticias Destacadas