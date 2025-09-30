Suscribirse

Política

Concejal de Bogotá Andrés Barrios reclamó por los impactos negativos que estaría teniendo la paz total en la capital

El cabildante propuso que se cree una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro que esté articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Bogotá.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 4:25 p. m.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá. | Foto: Tomada de X @ABarriosBernal

En medio de un debate de control político en el Concejo de Bogotá, Andrés Barrios, concejal del Centro Democrático, hizo una preocupante radiografía por el panorama de inseguridad que estaría viviendo la capital que pasa por la responsabilidad del Gobierno nacional, pues varios de estos grupos son bandas criminales organizadas a nivel nacional e internacional que estarían afectando a los ciudadanos de la capital.

“Cada semana que pasa los titulares y las cifras oficiales confirman lo que muchos de nosotros sentimos todos los días en los barrios y es que la seguridad está en crisis. La autoridad está debilitada y el crimen sigue ganando terreno en Bogotá todos los días”, denunció Barrios.

El concejal alertó que se trata de una crisis aislada que tiene una raíz política en la paz total del Gobierno de Gustavo Petro. El cabildante cuestionó que esa idea del presidente ha debilitado a la Fuerza Pública y ha empoderado a los grupos criminales.

Concejal Andrés Barrios
Concejal Andrés Barrios, del Centro Democrático. | Foto: Concejo de Bogotá

Barrios presentó cifras que demuestran esa realidad. Por ejemplo, en el caso de los homicidios dijo que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 Bogotá registró 792 homicidios, un promedio de 3 casos diarios. De esos, el 65% han sido cometidos con armas de fuego.

“El fracaso de la paz total terminó por fortalecer a estos grupos criminales. Este es un Gobierno nacional completamente entregado y permicivo con las actividades ilegales en todo el territorio nacional”, criticó Barrios, quien alertó que la capital se habría convertido en el centro de operación de estos grupos criminales.

Contexto: Reportan manifestaciones en la vía al Llano en la noche de este lunes 29 de septiembre; así está la movilidad entre Bogotá-Villavicencio

El cabildante criticó que el mensaje del presidente Petro en la ONU porque considera que debilitaría la moral de la Fuerza Pública. Y puso de ejemplo el caso del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que Nicolás Maduro ni el Gobierno nacional han querido reconocer.

“Ese discurso termina teniendo un efecto perverso porque empodera al criminal en vez de debilitarlo”, criticó Barrios.

La policía acudió al sitio y halló tres armas de fuego, entre ellas, dos pistolas y un revólver, que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas por los delincuentes en el intento de robo.
Varios de los delitos se han cometido con arma de fuego. | Foto: agencia 123rf

El concejal también alertó las graves cifras de secuestro que se están registrando. Solo en 2025 se han contado 29 casos, frente a 9 en el 2024, un aumento del 222 %, lo que quiere decir que en 8 meses el secuestro se multiplicó por tres.

De otro lado, la extorsión ha sido crítica especialmente en tres localidades: Tunjuelito, San Cristobal y Usaquén.

El cabildante cuestionó que a través del miedo y la permisividad que ha tenido el Gobierno nacional, los criminales se han abierto un espacio en la capital para cometer estos delitos en contra de los ciudadanos.

Por eso, Barrios lanzó una propuesta. “Deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y este cabildo para declarar el Tren de Aragua como una organización criminal y terrorista en el distrito capital”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

2. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

3. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

4. Trump amenaza con despedir militares y hacen varias advertencias al ejército. “Inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos”

5. Jorge Rausch confesó que nunca buscó ser jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “Nunca me proyecté para eso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Concejo de BogotáPaz totalGustavo Petro.Centro Democrático

Noticias Destacadas

El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro.

David Luna denuncia que contratistas estarían siendo obligados a asistir a evento en Ibagué en el que estará Gustavo Petro

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá

“Me la acaban de entregar”: alfil de Petro descarta renunciar a la visa de Estados Unidos

Redacción Semana
Bolívar no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje de agradecimiento a Petro.

Gustavo Bolívar confesó si renunciaría a su visa en solidaridad con Petro: contó razón por la que va tanto a Estados Unidos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.